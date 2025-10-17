закрыть
17 октября 2025, пятница, 19:48
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Россиянин отправился на войну в Украину после фиктивного брака с матерью полицейского

  • 17.10.2025, 19:37
Россиянин отправился на войну в Украину после фиктивного брака с матерью полицейского

Полицейский с матерью в итоге похитили деньги со счета оккупанта.

В Республике Башкортостан участник войны в Украине обратился с заявлением о мошенничестве, в котором пожаловался на местного участкового полиции. Об этом сообщили в региональном управлении Следственного комитета (СК) России.

Вернувшийся из зоны боевых действий оккупант обнаружил хищение средств со своей банковской карты. В ходе расследования выяснилось, что его отправили на «СВО» после фиктивного брака с матерью полицейского.

По версии следствия, участковый уговорил односельчанина заключить контракт на службу в Вооруженных силах России, а затем убедил его фиктивно жениться на его матери якобы для сохранности полученных выплат за военную службу. Женщина получила доступ к банковскому счету своего супруга и вместе с сыном-силовиком сняла свыше двух миллионов рублей.

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Сволочи ответят
Сволочи ответят Ирина Халип
Морские амбиции тайного бункера
Морские амбиции тайного бункера Владимир Халип
НАТО шлет сигнал Путину
НАТО шлет сигнал Путину Юрий Федоренко
Урок Аляски
Урок Аляски Виталий Портников