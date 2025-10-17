Россиянин отправился на войну в Украину после фиктивного брака с матерью полицейского 17.10.2025, 19:37

Полицейский с матерью в итоге похитили деньги со счета оккупанта.

В Республике Башкортостан участник войны в Украине обратился с заявлением о мошенничестве, в котором пожаловался на местного участкового полиции. Об этом сообщили в региональном управлении Следственного комитета (СК) России.

Вернувшийся из зоны боевых действий оккупант обнаружил хищение средств со своей банковской карты. В ходе расследования выяснилось, что его отправили на «СВО» после фиктивного брака с матерью полицейского.

По версии следствия, участковый уговорил односельчанина заключить контракт на службу в Вооруженных силах России, а затем убедил его фиктивно жениться на его матери якобы для сохранности полученных выплат за военную службу. Женщина получила доступ к банковскому счету своего супруга и вместе с сыном-силовиком сняла свыше двух миллионов рублей.

