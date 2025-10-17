CNN оценил, каковы шансы передачи Трампом Украине Tomahawk 1 17.10.2025, 19:53

1,516

Дональд Трамп

Путин просил президента США не передавать Киеву ракеты.

Президент США Дональд Трамп в разговоре по телефону с Владимиром Путиным не исключил поставок Украине дальнобойных ракет Tomahawk, но не ожидается, что на встрече с украинским лидером Владимиром Зеленским американец одобрит такое решение, рассказали источники CNN.

Беседа с Путиным прошла накануне, 16 октября, по инициативе российской стороны. Встреча с Зеленским запланирована на вечер 17 октября по московскому времени. Собеседники CNN допустили, что Трамп может изменить позицию по Tomahawk, оставшись наедине с Зеленским.

Источники телеканала утверждают, что планы поставок оружия Украине разработаны, ожидается соответствующий приказ Трампа. Он намерен узнать у Зеленского, как Украина планирует использовать вооружения.

По их словам, угроза отправки Tomahawk — это один из инструментов дипломатического урегулирования. Некоторые в администрации США опасаются эскалации после передачи Киеву этих ракет, другие же говорят, что все страхи эскалации до этого из-за отправки новых вооружений были напрасны.

Трамп, отвечая на вопрос, пытается ли российский президент воспрепятствовать продаже ракет, ответил: «А как вы думали, что он скажет? «Пожалуйста, продайте эти Tomahawk?» Республиканец после разговора с Путиным также сказал, что у США много ракет Tomahawk, но они нужны и им самим.

Зеленский указывал, что при получении Tomahawk Украина будет наносить удары по военным целям и энергетическим объектам в России.

