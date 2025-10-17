закрыть
У минской Комаровки появился конкурент

  • 17.10.2025, 20:10
У минской Комаровки появился конкурент

Какие цены на этом «секретном» рынке?

Не все знают, но под Минском в торгово-развлекательном центре Expobel есть оптово-розничная база овощей и фруктов. Работает она с августа 2024-го. Tochka.by узнала, что там интересного, какие цены и стоит ли вообще туда ехать.

Заехать на рынок можно на машине с территории торгового комплекса или прилегающей дороги Заславль — Колодищи. Если вы не на машине, то до Зеленого Луга ходит общественный транспорт, а дальше — нужно пройти 10‑15 минут до заветного пункта.

Указатели есть, но можно поблуждать на территории огромного рынка. Журналист отправился туда не в первый раз, но все равно заблудился.

Вот и база. Первое впечатление: небольшой выбор товаров. Никакой экзотики, только самые необходимые продукты. Может, цены чем-то удивят?

Самый ходовой товар этой осени — картофель — продается по Br1,1 — 1,3 за 1 кг. Выгодно можно приобрести свеклу — по Br 0,5—1,5, морковь — по Br 0,5—2 и лук — по Br 1,5—2.

Интересовала покупателей и капуста.

«Сколько за килограмм?» — настойчиво уточняла пенсионерка.

Ответ: Br1,5. Цена ей, видимо, не понравилась. Покупательница недовольно посмотрела, развернулась и ушла. Но если немного походить, то на соседнем прилавке можно найти белокочанную и на 30 копеек дешевле.

Выбора огурцов, как и везде, практически нет. Их предлагают по Br5—6 за кило, перец — по Br3,5—5,5, помидоры — по Br1,5—14.

Яркие баклажаны продают по Br4,5—6 за 1 кг, кабачки — по Br4—5, кукурузу — по Br1,5, чеснок — по Br13,5—20. В одном месте нашлись грибы, но только шампиньоны. Их можно приобрести по Br11,5.

Кое-где есть и зелень — петрушка, укроп, лук. За них просят Br20—25 за 1 кг.

Кстати, здесь можно покупать и оптом. Но все индивидуально, как сможете договориться с продавцами. Некоторые обещают шикарные скидки.

Попробовали сбить цену — на картофель уступили 10 копеек с килограмма при условии покупки большого мешка.

Что касается фруктов, то апельсины продаются по Br8,9—12 за 1 кг, лимоны — по Br10,9—14,5, мандарины — по Br12—15.

Дыни и арбузы, по оценке журналистов, не очень. Цены на них — Br1,99 и Br1,5 за кило соответственно.

Последние персики стоят Br12 за 1 кг, а нектарины вдвое дешевле — по Br6. Кстати, яблок по сравнению с другими фруктами здесь самый большой выбор. Купить их можно от Br2,5 до Br7,5.

Сочные гранаты предлагают по Br10—20 за кило, киви — по Br12, хурму — по Br8—13, виноград — по Br6—17.

В целом оптово-розничная база овощей и фруктов выбором не удивила. Но все необходимое здесь в принципе есть. Некоторые товары продаются и очень дешево.

