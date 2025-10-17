Нарышкин обвинил спецслужбы Запада в попытке лишить Россию влияния на страны СНГ 8 17.10.2025, 20:21

Сергей Нарышкин

Глава СВР РФ заявил, что цель спецслужб Запада — «сдержать развитие» СНГ.

Запад активизировал усилия по дестабилизации Содружества независимых государств, заявил директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин. «В последнее время мы наблюдаем тенденцию попыток ряда западных стран, прежде всего европейских, спровоцировать дезинтеграционные процессы в рамках СНГ», — сказал он ТАСС. По словам Нарышкина, для реализации этих планов применяются «инструменты масштабной экономической агрессии» и «дезинформационные кампании». Кроме того, ведется активная деструктивная деятельность в киберпространстве. Глава СВР подчеркнул, что цель «режимов и спецслужб Запада» — «сдержать развитие» СНГ «как самостоятельного, независимого центра силы».

10 октября диктатор РФ Владимир Путин заявил, что бывшим республикам СССР, ныне входящим в СНГ, важно «не разъехаться далеко друг от друга» и поддерживать ощущение того, что их «многое объединяет» с Россией. По его словам, у Содружества есть «конкурентные преимущества» в виде общей логистики, «кооперации в промышленности» и «единого культурного кода», которые «нельзя утратить». «Какими бы ни были большими различия в культуре самых разных народов бывшего Советского Союза, но какой-то единый морально-нравственный код советского человека все-таки был… И сохранение всего того, что досталось от Советского Союза, — эту задачу СНГ и призвано решать», — подчеркнул Путин.

В этой связи он назвал принципиальными вопросами поддержку русского языка как «языка межнационального общения», а также сохранение памяти об общей истории, в особенности о победе над нацизмом. «Это же наше общее достояние и гордость всех наших народов… Но нам всегда нужно искать, и постоянно, вещи, которые нас будут объединять и в будущем», — заключил Путин. В СНГ входят девять государств. Помимо России, это Азербайджан, Армения, Беларусь, Казахстан, Кыргызстан, Молдова, Таджикистан и Узбекистан.

Между тем в июне министр просвещения РФ Сергей Кравцов обвинил страны СНГ в искажении советского прошлого в учебниках истории. Он подчеркивал, что описание периода пребывания республик в составе СССР «в целом имеет негативный характер по отношению к России». Президент Азербайджана Ильхам Алиев прямо называл включение страны в Советский Союз «оккупацией».

