В Волковыске пенсионер умер из-за отравления алкоголем 3 17.10.2025, 20:25

2,796

Концентрация в крови составила 10 промилле.

В Волковыске пенсионер умер из-за отравления алкоголем – 10 промилле в крови. Подробности рассказали в пресс-службе Государственного комитета судебных экспертиз.

В ведомстве сообщили, что труп 69-летнего жителя Волковыска без признаков жизни был обнаружен по месту жительства. Сотрудники милиции установили, что мужчина проживал один, злоупотреблял алкоголем.

Для установления точной причины смерти были назначены судебно-медицинские экспертизы. Судебные эксперты выяснили, что смерть мужчины наступила из-за острого отравления этиловым спиртом.

«Концентрация этилового спирта в крови умершего составила 10,0 промилле (что почти в 3 раза превышает концентрацию, при которой может наступить смерть)», - пояснили в пресс-службе ведомства.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com