17 октября 2025, пятница
В Волковыске пенсионер умер из-за отравления алкоголем

  17.10.2025, 20:25
В Волковыске пенсионер умер из-за отравления алкоголем

Концентрация в крови составила 10 промилле.

В Волковыске пенсионер умер из-за отравления алкоголем – 10 промилле в крови. Подробности рассказали в пресс-службе Государственного комитета судебных экспертиз.

В ведомстве сообщили, что труп 69-летнего жителя Волковыска без признаков жизни был обнаружен по месту жительства. Сотрудники милиции установили, что мужчина проживал один, злоупотреблял алкоголем.

Для установления точной причины смерти были назначены судебно-медицинские экспертизы. Судебные эксперты выяснили, что смерть мужчины наступила из-за острого отравления этиловым спиртом.

«Концентрация этилового спирта в крови умершего составила 10,0 промилле (что почти в 3 раза превышает концентрацию, при которой может наступить смерть)», - пояснили в пресс-службе ведомства.

