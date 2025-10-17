Верховный суд Нидерландов обязал РФ выплатить $50 млрд по делу ЮКОСа 1 17.10.2025, 20:34

Михаил ходорковский

Фото: Getty Images

Михаил Ходорковский заявил о «своей личной победе».

Верховный суд Нидерландов 17 октября отклонил последнюю апелляцию России по делу о национализации некогда крупнейшей российской нефтегазовой компании ЮКОС. Об этом сообщило Associated Press.

Это решение стало финальным этапом многолетнего судебного процесса, в котором Россия пыталась обжаловать арбитражное решение, вынесенное еще в 2014 году. Тогда Постоянная палата Третейского суда в Гааге постановила, что Россия должна выплатить более $50 млрд компаниям Hulley Enterprises, Veteran Petroleum и Yukos Universal, владевшим акциями ЮКОС. Суд признал, что в начале 2000-х власти РФ незаконно национализировали компанию после ареста ее руководителя – российского бизнесмена, оппозиционного политика Михаила Ходорковского.

Россия неоднократно пыталась оспорить это решение в различных судебных инстанциях, однако Верховный суд Нидерландов поставил окончательную точку, отметило АР.

Генеральный директор компании GML Тим Осборн, представляющая интересы бывших акционеров ЮКОС заявил, что решение Верховного суда Нидерландов является «исторической победой» для акционеров и подтверждает принцип справедливости, по которому ни одно государство, «даже государство-изгой типа России», не стоит выше закона.

Ходорковский в Telegram также прокомментировал решение суда. Он написал, что дело о компенсациях за украденную компанию не является его битвой, ведь акционером ЮКОСа он перестал быть в 2004 году и не участвовал в процессе за «пресловутые $50 млрд».

«Но для меня это решение также имеет важное значение. Независимый уважаемый и признанный Россией суд (а власти РФ согласились участвовать в процессе, а значит, признали компетенцию суда) зафиксировал: компания ЮКОС вела законную деятельность. Менеджмент и акционеры ЮКОС – не преступная группа. Компанию забрали и уничтожили не по налоговым претензиям или не по нарушениям законодательства, а по политическим причинам и ради расправы с главным на тот момент акционером и руководителем компании. Поэтому в этой части решения Верховного суда Нидерландов – это моя личная победа и финальная точка по всем претензиям ко мне со стороны путинских «правохранителей», – подчеркнул Ходорковский.

Он поблагодарил всех, «кто потратил на этот процесс 20 лет жизни», отдельно отметив своего друга Леонида Невзлина.

«Это самый мощный удар по путинскому режиму в правовом поле», – резюмировал Ходорковский.

