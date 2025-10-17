Бешеный спрос на Эль-Класико: билеты раскупили за минуты

Бешеный спрос на Эль-Класико: билеты раскупили за минуты1
- 17.10.2025, 20:40
«Реал» сразится с «Барселоной» 26 октября.
Ажиотаж вокруг первого в сезоне Эль-Класико между мадридским «Реалом» и «Барселоной» достиг своего пика.
Как сообщает издание Marca, билеты на матч, запланированный на 26 октября, были официально распроданы для членов клуба «Реал Мадрид» менее чем за 5 минут после старта онлайн-продаж.
Ожидается, что стадион «Сантьяго Бернабеу» будет полностью заполнен на принципиальном противостоянии.
Добавим, что матч «Реал» – «Барселона» стартует 26 октября в 17:15 по Минску.