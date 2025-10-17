Бешеный спрос на Эль-Класико: билеты раскупили за минуты 1 17.10.2025, 20:40

«Реал» сразится с «Барселоной» 26 октября.

Ажиотаж вокруг первого в сезоне Эль-Класико между мадридским «Реалом» и «Барселоной» достиг своего пика.

Как сообщает издание Marca, билеты на матч, запланированный на 26 октября, были официально распроданы для членов клуба «Реал Мадрид» менее чем за 5 минут после старта онлайн-продаж.

Ожидается, что стадион «Сантьяго Бернабеу» будет полностью заполнен на принципиальном противостоянии.

Добавим, что матч «Реал» – «Барселона» стартует 26 октября в 17:15 по Минску.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com