17 октября 2025, пятница, 21:47
Бешеный спрос на Эль-Класико: билеты раскупили за минуты

1
  17.10.2025, 20:40
«Реал» сразится с «Барселоной» 26 октября.

Ажиотаж вокруг первого в сезоне Эль-Класико между мадридским «Реалом» и «Барселоной» достиг своего пика.

Как сообщает издание Marca, билеты на матч, запланированный на 26 октября, были официально распроданы для членов клуба «Реал Мадрид» менее чем за 5 минут после старта онлайн-продаж.

Ожидается, что стадион «Сантьяго Бернабеу» будет полностью заполнен на принципиальном противостоянии.

Добавим, что матч «Реал» – «Барселона» стартует 26 октября в 17:15 по Минску.

