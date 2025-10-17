Трамп: Эту войну мы закончим

Трамп: Эту войну мы закончим1
17.10.2025
Президент США также заявил, что для него является честью встретиться с «сильным президентом» Зеленским.
Президент США Дональд Трамп выразил уверенность в возможности завершить войну РФ в Украине. Об этом он сказал на открытой части встречи с украинским президентом Владимиром Зеленским.
«Думаю все прошло довольно неплохо. Все началось на Аляске. Мы унаследовали это от Байдена, но эту войну мы закончим», — сказал Трамп.
Республиканец добавил, что для него является честью встретиться с «сильным президентом, человеком, который прошел через многое». «Мы поговорим о том, о чем я говорил вчера с [Владимиром] Путиным», — уточнил Трамп.
Встречая Зеленского у Белого дома, Трамп утвердительно ответил на вопрос репортера, который спросил, верит ли он, что сможет убедить российского диктатора урегулировать конфликт. «Да, мы можем», — ответил ему Трамп.
Накануне встречи с Зеленским американский президент созвонился с Путиным. Они беседовали около двух часов.