В Витебске сотрудница «химии» сбила женщину на мопеде 17.10.2025, 21:06

1,508

Дело пытаются замять.

Вечером 15 октября в Витебске произошло ДТП с участием мопеда и автомобиля. Как выяснило «Зеркало», за рулем авто с большой долей вероятности находилась Оксана Ковалева — сотрудница исправительного учреждения открытого типа № 9, которое относится к Департаменту исполнения наказаний МВД.

Судя по записи с видеорегистратора, которую опубликовал телеграм-канал «ЧП | Витебск», авария произошла около 17 часов на улице 3-я Чепинская. Именно на этой улице находится ИУОТ № 9, или «химия».

Как рассказал «Зеркалу» источник, женщина за рулем автомобиля ехала задним ходом и сбила витеблянку на мопеде. По информации собеседника, та получила травмы.

— Справа на видео стоит блондинка, это сотрудница «химии» Оксана Ковалева, — утверждает собеседник. — Насколько я знаю, дело пытаются замять, а Ковалеву — отмазать. У пострадавшей же — ушибы, ссадины на лице, наложены швы.

«Зеркало» показало видео нескольким бывшим политзаключенным, которые отбывали наказание в ИУОТ № 9. Из-за того, что в кадре женщина стоит далеко, ее лицо рассмотреть сложно. Но двое мужчин, отбывавших там наказание, заявили, что с большой долей вероятности в кадре именно Ковалева. Первый узнал машину. По его словам, белое авто китайской премиальной марки Haval, которое на видео объезжают остальные, принадлежит ей.

Второй отметил сходство силуэта и цвет волос. Он говорит, что во время нахождения на «химии» периодически пересекался с Ковалевой. По его словам, сотрудница работает там уже семь лет. Правда, ее должность он не помнит.

— По коридору ходила, чай пила. Иногда проводила мероприятия в актовом зале, но без большого энтузиазма, — вспоминает собеседник. — Разве что участвовала в голосовании на аттестации, когда решают, исправился осужденный или нет. И вела протоколы таких собраний.

