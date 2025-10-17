закрыть
Зеленский предложил США дроны в обмен на ракеты Tomahawk

  • 17.10.2025, 21:12
Трамп выразил заинтересованность в украинских БПЛА.

Президент Украины Владимир Зеленский предложил США БПЛА в обмен на ракеты Tomahawk. Об этом он заявил на открытой встрече с президентом США Дональдом Трампом.

«У нас есть дроны, но нет «Томагавков». Мы можем помочь усилить военное производство БПЛА США», — заявил Зеленский.

По его словам, у Украины для США есть «дроновое предложение».

Американская сторона, в свою очередь, заинтересована в украинских дронах. С таким заявлением выступил президент США Дональд Трамп.

«Да, мы заинтересованы. У нас сейчас много дронов, мы их произвели сами, но мы также и закупаем дроны у других [стран]. Они [украинцы] производят очень хорошие дроны», — сказал Трамп, отвечая на соответствующий вопрос журналистов.

