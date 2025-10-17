Vertu вернулась на рынок смартфонов 2 17.10.2025, 21:16

1,456

Стоимость девайсов шокирует.

Британская компания Vertu вернулась на рынок смартфонов с новой моделью. О выходе устройства сообщается на сайте фирмы.

Vertu был одним из главных производителей телефонов премиум-класса, но затем ушел с рынка. Последние устройства люксового бренда вышли в конце 2010-х годов. В октябре 2025 года Vertu вернулась со смартфоном Agent Q. Стоимость базовой версии девайса начинается с 5100 евро и заканчивается 104 000 евро.

Аппарат выделяется корпусом из стали, некоторые внутренние детали изготовлены из золота. Снаружи устройство Vertu отделано кожей аллигатора. Каждый смартфон собирается вручную. Владельцу аппарата доступен круглосуточный консьерж-сервис. Продают новые девайсы только в лондонском универмаге Harrods.

Agent Q получил 6,02-дюймовый AMOLED-экран с частотой 120 герц. Гаджет имеет флагманский процессор Snapdragon 8 Elite Supreme, 16 гигабайт оперативной и 1 терабайт встроенной памяти. На задней панели телефона расположена тройная камера с объективами разрешением 64, 50 и 50 мегапикселей. Устройство получило аккумулятор емкостью 5565 миллиампер-часов и проводную зарядку мощностью 65 ватт.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com