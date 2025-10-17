Трамп объяснил позицию США по ракетам Tomahawk

Трамп объяснил позицию США по ракетам Tomahawk3
- 17.10.2025, 21:24
Президент США сделал неоднозначное заявление.
Американский президент Дональд Трамп выразил надежду, что Украине не понадобятся ракеты Tomahawk. Об этом он заявил во время встречи с украинским лидером Владимиром Зеленским.
Трамп отметил, что США нужны Tomahawk, а также множество других видов вооружений, которые они отправляют в Украину.
«Одна из причин, по которой мы стремимся упростить этот процесс, заключается в том, что речь идет об огромном количестве очень мощного оружия. Так что это один из вопросов, которые мы будем обсуждать. Надеюсь, что необходимость в них не возникнет. Надеюсь, нам удастся завершить войну, даже не думая о применении «Томагавков», — сказал Трамп.
Зеленский назвал конфликт технологическим и заявил, что «нужны другие средства — множества дронов». Он также предложил Трампу работать вместе и совместно производить дроны.
«У нас много разного оружия. Нам надо обеспечить полную экипировку страны. Мы предпочли бы, чтобы «Томагавки» Украине не понадобились, чтобы мы завершили войну», — сказал Трамп, ответив, что США были бы заинтересованы в обмене Tomahawk на дроны.
Зеленский, в свою очередь, назвал цели ударов при передаче Tomahawk Украине. По его словам, Вооруженные силы Украины будут наносить удары ракетами Tomahawk только по военным целям.