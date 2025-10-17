Трамп объяснил позицию США по ракетам Tomahawk 3 17.10.2025, 21:24

2,378

Президент США сделал неоднозначное заявление.

Американский президент Дональд Трамп выразил надежду, что Украине не понадобятся ракеты Tomahawk. Об этом он заявил во время встречи с украинским лидером Владимиром Зеленским.

Трамп отметил, что США нужны Tomahawk, а также множество других видов вооружений, которые они отправляют в Украину.

«Одна из причин, по которой мы стремимся упростить этот процесс, заключается в том, что речь идет об огромном количестве очень мощного оружия. Так что это один из вопросов, которые мы будем обсуждать. Надеюсь, что необходимость в них не возникнет. Надеюсь, нам удастся завершить войну, даже не думая о применении «Томагавков», — сказал Трамп.

Зеленский назвал конфликт технологическим и заявил, что «нужны другие средства — множества дронов». Он также предложил Трампу работать вместе и совместно производить дроны.

«У нас много разного оружия. Нам надо обеспечить полную экипировку страны. Мы предпочли бы, чтобы «Томагавки» Украине не понадобились, чтобы мы завершили войну», — сказал Трамп, ответив, что США были бы заинтересованы в обмене Tomahawk на дроны.

Зеленский, в свою очередь, назвал цели ударов при передаче Tomahawk Украине. По его словам, Вооруженные силы Украины будут наносить удары ракетами Tomahawk только по военным целям.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com