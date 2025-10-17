закрыть
Белорус Илья Шкурин оформил дубль в чемпионате Польши

  • 17.10.2025, 21:25
Илья Шкурин

«Катовице», за который играет белорусский нападающий, уверенно победил «Мотор».

«Катовице», за который играет белорусский нападающий Илья Шкурин, уверенно победил «Мотор» из Люблина в чемпионате Польши по футболу – 5:2.

Легионер, пополнивший ряды «Катовице» чуть более месяца назад, сыграл в этом успехе ключевую роль. Он отметился дублем, забив первые голы за команду из одноименного города.

Шкурин начал игру на скамейке запасных, а появился на поле на 64-й минуте, когда гости вели с минимальным перевесом. Илья в итоге довел счет до крупного.

В 5 матчах за «Катовице» у Шкурина теперь 2 гола. Его команда в 12 матчах набрала 11 очков, покинув зону вылета и взобравшись на 14-е место.

