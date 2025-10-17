Белорус Илья Шкурин оформил дубль в чемпионате Польши 17.10.2025, 21:25

Илья Шкурин

«Катовице», за который играет белорусский нападающий, уверенно победил «Мотор».

«Катовице», за который играет белорусский нападающий Илья Шкурин, уверенно победил «Мотор» из Люблина в чемпионате Польши по футболу – 5:2.

Легионер, пополнивший ряды «Катовице» чуть более месяца назад, сыграл в этом успехе ключевую роль. Он отметился дублем, забив первые голы за команду из одноименного города.

Шкурин начал игру на скамейке запасных, а появился на поле на 64-й минуте, когда гости вели с минимальным перевесом. Илья в итоге довел счет до крупного.

В 5 матчах за «Катовице» у Шкурина теперь 2 гола. Его команда в 12 матчах набрала 11 очков, покинув зону вылета и взобравшись на 14-е место.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com