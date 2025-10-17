закрыть
Украинские военные провели уникальную спецоперацию на Луганщине

  • 17.10.2025, 21:49
Украинские военные провели уникальную спецоперацию на Луганщине

Им удалось освободить ветерана ВСУ, который более трех лет находился в плену.

Украинские военные провели уникальную спецоперацию на Луганщине, в рамках которой освободили ветерана ВСУ, который более трех лет находился в плену и рабстве на временно оккупированной территории.

Об этом рассказали военный омбудсмен и отряд специальной разведки ВМС «Ангелы» в Facebook

Бойцы отряда специальной разведки Военно-морских сил «Ангелы» провели операцию, в рамках которой вернули домой 29-летнего ветерана Вооруженных сил Украины и 34-летнего военнослужащего Национальной гвардии.

Оба мужчины более трех лет считались пропавшими без вести, но, как выяснилось, находились в плену и рабстве на временно оккупированной территории.

Как сообщается, мать освобожденного ветерана, которая также является военнослужащей Вооруженных сил Украины, обратилась к военному омбудсмену Ольге Решетиловой. Она сообщила, что ее сын после многочисленных пыток скрывается на временно оккупированной территории Луганщины.

Впоследствии выяснилось, что неподалеку от места пребывания ветерана в рабстве у одного из коллаборационистов удерживался действующий военнослужащий Национальной гвардии Украины.

Офицер отряда специальной разведки Артем Дыбленко рассказал, что операция была сложной и рискованной.

«Фактически происходили две параллельные спецоперации - ребят до определенного этапа выводили отдельно друг от друга», - отметил Дыбленко.

По его словам, ни боец НГУ, ни ветеран ВСУ не знали деталей операции, полностью доверившись разведчикам и четко выполняя их указания.

