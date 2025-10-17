Белорусский арцибискуп Иосиф Станевский встретился с Папой Римским 17.10.2025, 22:01

Иосиф Станевский

Фото: catholic.by

Льву XIV подарили икону Матери Божией Будславской и пригласили в Беларусь.

Папа Римский Лев XIV и митрополит Минско-Могилевской архиепархии Римско-католической церкви, председатель Конференции католических епископов в Беларуси Иосиф Станевский 16 октября встретились на частной аудиенции. Встреча продолжалась около получаса.

Вместе с архиепископом белорусских католиков представляли бискуп Александр Яшевский и ксендз-каноник Юрий Ясевич.

Папе Римскому вручили подарок – икону Матери Божией Будславской, написанную художницей Ядвигой Синько, сообщает Vatican News .

Основным моментом встречи стало вручение Льву XIV официального письменного приглашения посетить Беларусь.

Документ был вручен от имени епископата, духовенства и всех верующих страны. Архиепископ Станевский, обращаясь к Святейшему Отцу на итальянском языке, отметил, что через него с понтификом встречается весь католический народ Беларуси.

Станевский обратил внимание на то, что в 2026 году будет отмечаться 35-летие восстановления структур Католической церкви в Беларуси, что является важной датой для местного сообщества.

Лев XIV поделился, что календарь на это время очень плотный, но он внимательно рассмотрит приглашение и даст ответ через Апостольскую нунциатуру в Минске.

На встрече арцибискуп озвучил одну из самых ярких инициатив для белорусских католиков. Он предложил создать в Риме белорусский коллегиум.

Идея появилась в связи с тем, чтобы белорусские католики могли постоянно присутствовать в Вечном городе.

Одно из предложений заключается в том, чтобы белорусская Конференция бискупов взяла под опеку одну из парафий в Риме. Это позволило бы создать духовно-культурный центр, который бы стал местом притяжения для белорусских пилигримов.

Папу римского заинтересовала эта идея, и он направит этот вопрос своему викарию для Римской диоцезии.

