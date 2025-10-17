Европейские левоцентристы окончательно распрощались с партией Фицо
- 17.10.2025, 22:30
Из-за заигрывания с Путиным.
Партия европейских социалистов окончательно распрощалась с партией Smer премьер-министра Словакии Роберта Фицо, которого обвиняют в заигрывании с лидером России Владимиром Путиным и подрыве верховенства права в собственной стране.
Европейские левоцентристы в Амстердаме единогласно проголосовали за исключение партии Фицо Smer за то, что в последние годы она заняла политическую позицию, которая «серьезно и глубоко противоречит ценностям и принципам, которые отстаивают социалисты», сказано в документе.
«Это единодушное, четкое послание. Если вы принадлежите к семье PES, вы разделяете ценности, которые мы все разделяем», - сказал генеральный секретарь Джакомо Филибек после голосования на конгрессе группы в Амстердаме, пишет AP.
Ранее членство партии Фицо в рядах европейских социалистов было приостановлено, потому что премьер Словакии все больше отдалялся от европейских социалистов, тормозя принятие санкций против России и нарушая право в своей стране.
В мае Фицо был единственным лидером страны Европейского Союза, который поехал в Москву на торжества по случаю 80-й годовщины победы над нацистской Германией во Второй мировой войне, несмотря на призывы ЕС к бойкоту из-за того, что Россия ведет войну против Украины.