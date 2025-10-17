закрыть
17 октября 2025, пятница, 22:50
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Европейские левоцентристы окончательно распрощались с партией Фицо

  • 17.10.2025, 22:30
Европейские левоцентристы окончательно распрощались с партией Фицо

Из-за заигрывания с Путиным.

Партия европейских социалистов окончательно распрощалась с партией Smer премьер-министра Словакии Роберта Фицо, которого обвиняют в заигрывании с лидером России Владимиром Путиным и подрыве верховенства права в собственной стране.

Европейские левоцентристы в Амстердаме единогласно проголосовали за исключение партии Фицо Smer за то, что в последние годы она заняла политическую позицию, которая «серьезно и глубоко противоречит ценностям и принципам, которые отстаивают социалисты», сказано в документе.

«Это единодушное, четкое послание. Если вы принадлежите к семье PES, вы разделяете ценности, которые мы все разделяем», - сказал генеральный секретарь Джакомо Филибек после голосования на конгрессе группы в Амстердаме, пишет AP.

Ранее членство партии Фицо в рядах европейских социалистов было приостановлено, потому что премьер Словакии все больше отдалялся от европейских социалистов, тормозя принятие санкций против России и нарушая право в своей стране.

В мае Фицо был единственным лидером страны Европейского Союза, который поехал в Москву на торжества по случаю 80-й годовщины победы над нацистской Германией во Второй мировой войне, несмотря на призывы ЕС к бойкоту из-за того, что Россия ведет войну против Украины.

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Сволочи ответят
Сволочи ответят Ирина Халип
Морские амбиции тайного бункера
Морские амбиции тайного бункера Владимир Халип
НАТО шлет сигнал Путину
НАТО шлет сигнал Путину Юрий Федоренко
Урок Аляски
Урок Аляски Виталий Портников