закрыть
17 октября 2025, пятница, 22:50
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

В Беларуси ввели изменения в законы по вопросам предоставления займов

  • 17.10.2025, 22:41
В Беларуси ввели изменения в законы по вопросам предоставления займов

Подробности.

Александр Лукашенко подписал закон, который вносит изменения в нормативные документы, регулирующие вопросы предоставления займов.

Документ направлен на защиту имущественных прав граждан, связанных с заимствованием денежных средств, и предусматривает корректировку нескольких правовых актов. Среди них: Гражданский кодекс, а также законы «О валютном регулировании и валютном контроле», «О рекламе».

«В частности, устанавливаются запреты на предоставление займов гражданам субъектами хозяйствования, не осуществляющими микрофинансовую деятельность (за исключением займов своим работникам); использование в качестве залога по договорам займа единственного жилого помещения; предоставление гражданам займов в иностранной валюте, включая использование валютного эквивалента (за исключением займов между близкими родственниками)», — рассказали в пресс-службе Лукашенко.

Также вводятся ограничения по размерам процентов, неустойки (штрафа, пеней), уплачиваемых по договорам займа.

Закон вступит в силу через шесть месяцев после его официального опубликования.

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Сволочи ответят
Сволочи ответят Ирина Халип
Морские амбиции тайного бункера
Морские амбиции тайного бункера Владимир Халип
НАТО шлет сигнал Путину
НАТО шлет сигнал Путину Юрий Федоренко
Урок Аляски
Урок Аляски Виталий Портников