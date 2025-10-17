В Беларуси ввели изменения в законы по вопросам предоставления займов 17.10.2025, 22:41

Подробности.

Александр Лукашенко подписал закон, который вносит изменения в нормативные документы, регулирующие вопросы предоставления займов.

Документ направлен на защиту имущественных прав граждан, связанных с заимствованием денежных средств, и предусматривает корректировку нескольких правовых актов. Среди них: Гражданский кодекс, а также законы «О валютном регулировании и валютном контроле», «О рекламе».

«В частности, устанавливаются запреты на предоставление займов гражданам субъектами хозяйствования, не осуществляющими микрофинансовую деятельность (за исключением займов своим работникам); использование в качестве залога по договорам займа единственного жилого помещения; предоставление гражданам займов в иностранной валюте, включая использование валютного эквивалента (за исключением займов между близкими родственниками)», — рассказали в пресс-службе Лукашенко.

Также вводятся ограничения по размерам процентов, неустойки (штрафа, пеней), уплачиваемых по договорам займа.

Закон вступит в силу через шесть месяцев после его официального опубликования.

