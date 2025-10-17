Трамп и Зеленский посмеялись над идеей строительства тоннеля между Аляской и Россией 17.10.2025, 22:54

Дональд Трамп и Владимир Зеленский

Видео.

Президент США Дональд Трамп и его украинский коллега Владимир Зеленский посмеялись над идеей главы Российского фонда прямых инвестиций Кирилла Дмитриева построить тоннель между Аляской и РФ, передает New Voice.

«Вчера об этом заговорили, тоннель от России до Аляски. Это интересно. Что вы об этом думаете, господин президент, как вам такая идея?», — спросил Трамп у Зеленского.

Президент Украины ответил, что ему такая идея не нравится.

На это глава Белого дома с улыбкой сказал: «Я знал, что он так скажет!».

16 октября глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев обратился к Илону Маску с идеей строительства тоннеля из России на Аляску через Берингов пролив.

По его словам, с использованием технологий The Boring Company проект можно реализовать менее чем за $8 миллиардов и завершить строительство менее чем за восемь лет, что стало бы символом технологического сотрудничества между Евразией и Америкой.

16 октября Трамп заявил о «продуктивном» разговоре с Путиным и анонсировал личную встречу с диктатором в Будапеште. По его словам, переговоры состоятся в течение ближайших двух недель.

Кроме того, президент США сообщил, что договорился с Путиным о встрече американских и российских советников высокого уровня на следующей неделе.

После разговора с диктатором Трамп заявил, что «США тоже нужны ракеты Tomahawk». Он также подтвердил, что обсуждал с Путиным возможность предоставления Украине этого оружия.

