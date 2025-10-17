СМИ: Украинская делегация показала Трампу карты с главными «болевыми точками» российского ВПК
- 17.10.2025, 23:36
На картах подробно отражены ключевые объекты и слабые места военно-экономической инфраструктуры РФ.
Украинская делегация на встречу с президентом США Дональдом Трампом принесла карты с «болевыми точками» российского оборонно-промышленного комплекса, сообщает «Суспільне» со ссылкой на источник.
Вместе с Владимиром Зеленским в Белый дом приехали также глава Офиса президента Андрей Ермак, секретарь СНБО Рустем Умеров, глава министерства энергетики Светлана Гринчук и посол Украины в США Ольга Стефанишина.
По словам источника, на картах подробно отражены ключевые объекты и слабые места российской военно-экономической инфраструктуры.
«На картах — болевые точки российской оборонки и военной экономики, на которые можно нажать, чтобы заставить Путина прекратить войну», — сказал источник.
17 октября президент Украины Владимир Зеленский прибыл в Белый дом в США для встречи с американским президентом Дональдом Трампом.
Во время брифинга для прессы Трамп подтвердил, что планирует обсуждать с украинским коллегой возможность передачи Киеву ракет Tomahawk, однако подчеркнул, что хотел бы, чтобы они не понадобились для завершения войны.