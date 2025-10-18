Трамп назвал возможный срок завершения войны РФ в Украине 18.10.2025, 1:09

Дональд Трамп

Президент США надеется, что война завершится до его встречи с Си Цзиньпином.

Президент США Дональд Трамп допустил, что конфликт на Украине может завершиться до его встречи с лидером КНР Си Цзиньпином на полях саммита АСЕАН. Об этом он заявил во время встречи с украинским лидером Владимиром Зеленским в Вашингтоне.

Главе Белого дома задали вопрос, собирается ли он обсуждать войну с руководителем Китая на саммите, который состоится в Куала-Лумпуре 26-28 октября. «Я бы хотел, чтобы урегулирование произошло раньше, чем пройдет это мероприятие», — ответил Трамп.

Также американский лидер ушел от ответа на вопрос о перспективах возвращения Украиной утраченных в ходе войны с Россией территорий. «Кто знает, война очень интересная. Никогда не знаешь, что будет», — сказал он.

