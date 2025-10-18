Риз Уизерспун выпустила дебютный роман 18.10.2025, 2:43

Риз Уизерспун

В основе книги – оригинальная идея актрисы.

Актриса Риз Уизерспун представила дебютный роман Gone Before Goodbye.

В основе книги – оригинальная идея актрисы. Роман повествует о военном хирурге Мэгги МакКейб. Столкнувшись с профессиональными неудачами, женщина начинает делать пластические операции.

Это триллер в духе саспенса, ориентированный на взрослую аудиторию.

Риз выпустила книгу не одна, а в соавторстве с писателем Харланом Кобеном.

«У меня никогда в жизни не было идеи для персонажа. Она словно жила у меня в голове, и я поняла, что мне придется что-то с этим делать», – призналась актриса.

Уизерспун рассказала, что была давней фанаткой творчества Кобена. Она познакомилась с писателем девять лет назад. Когда Риз решила написать книгу, она сразу обратилась к нему.

«Я с опаской отнесся к идее сотрудничества. Но когда она начала рассказывать о частных врачах, которые нелегально приезжают и делают операции очень богатым людям, а потом с ними что-то идет не так… Мне это понравилось. Идеи сразу хлынули потоком!», – поделился Харлан.

Права на экранизацию книги еще не проданы. Оба автора хотят, чтобы роман сначала оценили читатели.

Харлан Кобен – американский писатель, известный по детективным триллерам, таким как «Мертвая хватка», «Невиновен», «Мальчик из леса», «Скованные одной цепью». Его книги не раз были экранизированы, по их мотивам сняли фильм «Не говори никому», мини-сериал «Незнакомка» и шоу «Единожды солгав».

Уизерспун в 2017 году открыла свой книжный клуб, который быстро завоевал популярность благодаря увлечению актрисы литературой и любви к книгам.

Риз также экранизировала несколько произведений, которые выбрали в ее клубе. Например, книгу «Дикая» Шерил Стрейд о ее путешествии по Тихоокеанскому хребту, роман Лианы Мориарти «Большая маленькая ложь» о мамах, чьи дети учатся в одной школе, «Свет в океане» – о паре, живущей на удаленном маяке.

