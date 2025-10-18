закрыть
18 октября 2025
Трамп: США не тратят деньги на Украину

  • 18.10.2025, 3:00
За все платят страны Европы

Президент США Дональд Трамп заявил, что Штаты больше не тратят деньги на Украину — за все платят страны Европы. Об этом он рассказал в ходе встречи с украинским лидером Владимиром Зеленским в Белом доме.

«Мы не теряем людей. Мы не тратим деньги. Нам платят за боеприпасы, ракеты и все, что мы отправляем Европейскому союзу, в НАТО», — сообщил он.

Прежде Трамп ответил на вопрос о поставках Украине ракет Tomahawk. По его словам, США очень нужны данные ракеты. Зеленский, в свою очередь, назвал цели возможных ударов, если Киев получит от США Tomahawk. По его словам, Вооруженные силы Украины будут наносить удары только по военным целям.

