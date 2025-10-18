закрыть
18 октября 2025, суббота
В «Белоруснефти» рассказали, как решают проблему очередей на АЗС

  • 18.10.2025, 4:52
В «Белоруснефти» рассказали, как решают проблему очередей на АЗС

Сотрудники АЗС используют громкоговорители.

17 октября во время совещания с правительством Александр Лукашенко поручил навести «железный порядок» с очередями на заправках к понедельнику. После этого компания «Белоруснефть» рассказала, какие меры она принимает для решения ситуации.

Как сообщили в «Белоруснефти», в периоды повышенного трафика на заправках будет работать дополнительный персонал, чтобы избежать заторов. Если автомобиль занимает колонку слишком долго, операторы сообщат об этом водителю — в том числе через громкоговоритель.

В компании подчеркивают, что коллективы АЗС следят за соблюдением культуры поведения и дисциплины на территории заправок и стараются сделать так, чтобы «каждый клиент остался доволен — независимо от того, пришел он заправить топливо или просто выпить кофе».

Кроме того, водителей будут активнее информировать о современных способах оплаты топлива и товаров. Сейчас на заправках установлено около 140 терминалов самообслуживания, и их количество планируют увеличить.

Также клиентам напоминают о мобильном приложении «Белоруснефти», через которое можно быстро оплатить топливо и другие услуги без очереди.

