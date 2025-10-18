закрыть
Трамп нецензурно высказался о «друге Лукашенко»

  • 18.10.2025, 5:07
Николас Мадуро

Президент США в грубой форме отреагировал на предложение диктатора Мадуро.

Американский президент Дональд Трамп завершил пресс-конференцию с украинским президентом Владимиром Зеленским нецензурной фразой о том, что венесуэльский диктатор Николас Мадуро не хочет «связываться» с США.

Один из журналистов в вопросе Трампу сказал, что Мадуро, пытаясь наладить отношения с Вашингтоном, предложил США «все, что есть в его стране», и даже записал сообщение на английском языке с предложением сотрудничества.

«Он предложил все. Ты прав. Знаете почему? Потому что он не хочет связываться с США. Спасибо вам всем» («He doesn't want to fuck around with the United States»), — ответил Трамп.

