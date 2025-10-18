В Иране проснулся «зомби-вулкан» Тафтан 18.10.2025, 6:01

Он спал более 700 тысяч лет.

На юго-востоке Ирана учёные зафиксировали признаки активности вулкана Тафтан, который считался бездействующим более 700 тысяч лет. Результаты наблюдений опубликованы в журнале Geophysical Research Letters. Британская газета The Daily Mail назвала Тафтан «вулканом-зомби» – настолько неожиданным стало открытие его активности после сотен тысяч лет покоя.

В течение года специалисты фиксировали выбросы водяного пара, углекислого газа, диоксида серы, сероводорода и фтористого водорода. Одного только диоксида серы, по данным экспертов, выделялось около 20 тонн в сутки – показатель, свойственный действующим вулканам.

Подобные газы, отмечают ученые, обычно выходят на поверхность при нагревании магмы, залегающей под земной корой. Когда давление в глубинных слоях повышается, оно выталкивает газы наружу через трещины и отверстия в породе.

«Отсутствие сигналов обратного оседания после сейсмической активности указывает на возможность сохранения постоянного повышения давления под вершиной вулкана, что позволяет предположить, что вулкан Тафтан остается опасным», – говорится в выводах учёных.

Высота Тафтана составляет около 3940 метров. Он расположен на границе Ирана и Пакистана и, по данным иранского агентства ILNA, сформировался в результате погружения океанической коры Аравийского океана под континентальную кору Евразии. Сегодня этот район известен своими серными источниками и активными выбросами сернистых газов.

По научной классификации, потухшими считаются вулканы, которые не извергались с эпохи голоцена, начавшейся около 11,7 тысячи лет назад. Однако, судя по новым данным, Тафтан нельзя отнести к этой категории.

«Учитывая его активность, вулкан стоит считать не потухшим, а спящим. В будущем он должен каким-то образом вырваться наружу – либо бурно, либо более тихо», – отметил старший автор исследования, вулканолог Пабло Гонсалес. По его словам, за Тафтаном необходимо вести постоянное наблюдение, чтобы вовремя зафиксировать возможное усиление активности.

