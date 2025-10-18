закрыть
18 октября 2025, суббота, 4:05
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

В Иране проснулся «зомби-вулкан» Тафтан

  • 18.10.2025, 6:01
В Иране проснулся «зомби-вулкан» Тафтан

Он спал более 700 тысяч лет.

На юго-востоке Ирана учёные зафиксировали признаки активности вулкана Тафтан, который считался бездействующим более 700 тысяч лет. Результаты наблюдений опубликованы в журнале Geophysical Research Letters. Британская газета The Daily Mail назвала Тафтан «вулканом-зомби» – настолько неожиданным стало открытие его активности после сотен тысяч лет покоя.

В течение года специалисты фиксировали выбросы водяного пара, углекислого газа, диоксида серы, сероводорода и фтористого водорода. Одного только диоксида серы, по данным экспертов, выделялось около 20 тонн в сутки – показатель, свойственный действующим вулканам.

Подобные газы, отмечают ученые, обычно выходят на поверхность при нагревании магмы, залегающей под земной корой. Когда давление в глубинных слоях повышается, оно выталкивает газы наружу через трещины и отверстия в породе.

«Отсутствие сигналов обратного оседания после сейсмической активности указывает на возможность сохранения постоянного повышения давления под вершиной вулкана, что позволяет предположить, что вулкан Тафтан остается опасным», – говорится в выводах учёных.

Высота Тафтана составляет около 3940 метров. Он расположен на границе Ирана и Пакистана и, по данным иранского агентства ILNA, сформировался в результате погружения океанической коры Аравийского океана под континентальную кору Евразии. Сегодня этот район известен своими серными источниками и активными выбросами сернистых газов.

По научной классификации, потухшими считаются вулканы, которые не извергались с эпохи голоцена, начавшейся около 11,7 тысячи лет назад. Однако, судя по новым данным, Тафтан нельзя отнести к этой категории.

«Учитывая его активность, вулкан стоит считать не потухшим, а спящим. В будущем он должен каким-то образом вырваться наружу – либо бурно, либо более тихо», – отметил старший автор исследования, вулканолог Пабло Гонсалес. По его словам, за Тафтаном необходимо вести постоянное наблюдение, чтобы вовремя зафиксировать возможное усиление активности.

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Сволочи ответят
Сволочи ответят Ирина Халип
Морские амбиции тайного бункера
Морские амбиции тайного бункера Владимир Халип
НАТО шлет сигнал Путину
НАТО шлет сигнал Путину Юрий Федоренко
Урок Аляски
Урок Аляски Виталий Портников