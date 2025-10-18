Зеленский сравнил Трампа с Байденом 18.10.2025, 6:27

Трампа и Байден

Как отреагировал нынешний глава Белого дома?

Президент Украины Владимир Зеленский выразил надежду, что президент США Дональд Трамп сможет достичь успеха в урегулировании войны РФ против Украины. Об этом Зеленский сказал 17 октября на совместной с Трампом пресс-конференции в Вашингтоне.

Видеозапись опубликована в YouTube Белого дома.

СМИ спросили Зеленского, какая, по его мнению, наибольшая разница в дипломатии между Трампом и его предшественником, 46-м президентом США Джо Байденом.

За ответом Зеленского внимательно следил Трамп.

«У президента Трампа большой шанс сейчас завершить эту войну [против РФ]. Президент Байден сейчас не президент. Так что у него нет шансов завершить эту войну», – отметил президент Украины.

По словам Зеленского, Трамп «действительно показал миру», что он может добиться прекращения огня на Ближнем Востоке.

«И поэтому я надеюсь, что он это сделает, и мы также будем иметь такой большой успех для Украины. Это большой шанс. И я надеюсь, что президент Трамп сможет это сделать», – подчеркнул украинский президент.

Перед следующем вопросом СМИ Зеленского дополнил Трамп.

«Я бы сказал, что самая большая разница заключается в том, что один – чрезвычайно компетентен, а другой – крайне некомпетентен», – указал нынешний президент США.

