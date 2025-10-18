Зеленский сравнил Трампа с Байденом
- 18.10.2025, 6:27
Как отреагировал нынешний глава Белого дома?
Президент Украины Владимир Зеленский выразил надежду, что президент США Дональд Трамп сможет достичь успеха в урегулировании войны РФ против Украины. Об этом Зеленский сказал 17 октября на совместной с Трампом пресс-конференции в Вашингтоне.
Видеозапись опубликована в YouTube Белого дома.
СМИ спросили Зеленского, какая, по его мнению, наибольшая разница в дипломатии между Трампом и его предшественником, 46-м президентом США Джо Байденом.
За ответом Зеленского внимательно следил Трамп.
«У президента Трампа большой шанс сейчас завершить эту войну [против РФ]. Президент Байден сейчас не президент. Так что у него нет шансов завершить эту войну», – отметил президент Украины.
По словам Зеленского, Трамп «действительно показал миру», что он может добиться прекращения огня на Ближнем Востоке.
«И поэтому я надеюсь, что он это сделает, и мы также будем иметь такой большой успех для Украины. Это большой шанс. И я надеюсь, что президент Трамп сможет это сделать», – подчеркнул украинский президент.
Перед следующем вопросом СМИ Зеленского дополнил Трамп.
«Я бы сказал, что самая большая разница заключается в том, что один – чрезвычайно компетентен, а другой – крайне некомпетентен», – указал нынешний президент США.