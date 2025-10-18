Трамп снова призвал Путина и Зеленского остановить войну на нынешней линии фронта 18.10.2025, 8:11

1,138

Дональд Трамп и Владимир Зеленский

Фото: Getty Images

Глава Белого дома назвал «хорошей» и «теплой» встречу с президентом Украины.

Войну в Украине следует немедленно остановить по линии фронта, где бы она ни проходила.

Об этом заявил президент США Дональд Трамп во время общения с прессой, сообщает Rapid Response 47.

Глава государства назвал «хорошей» и «теплой» встречу с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Он также подчеркнул, что «войну следует немедленно остановить» и «остановиться по линии фронта, где бы она ни проходила, иначе все станет слишком сложно» и «вы никогда не сможете это решить».

«Остановитесь на линии фронта, и обе стороны должны вернуться домой, к своим семьям, прекратить убийства - и на этом поставить точку. Остановитесь прямо сейчас, на линии фронта. Я сказал это президенту Зеленскому. Я сказал это президенту Путину», - сказал Трамп.

