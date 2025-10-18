закрыть
18 октября 2025, суббота
Российские военные массово бегут с Херсонского направления

  • 18.10.2025, 8:17
  • 2,430
Украинские партизаны узнали интересные факты.

На Херсонском направлении фиксируют случаи массового дезертирства среди российских военных.

Об этом сообщает Telegram партизанского движения «АТЕШ».

Как рассказали партизаны, причинами бегства оккупантов стали жестокое отношение командиров, безрезультатные штурмы и отсутствие ротации подразделений. Это заставляет солдат покидать свои позиции.

В ответ на рост случаев дезертирства командование российской группировки войск «Днепр» развернуло в районе Армянска усиленные блокпосты и патрули.

Военная полиция проводит массовые проверки документов и обыски с целью выявления дезертиров.

По данным агентов движения «АТЕШ», среди местных жителей поступают сообщения, что беглецы часто занимают жилые дома, а при обнаружении используют оружие.

Партизаны обратились к военнослужащим ВС РФ с призывом не ждать задержания или отправки «на верную смерть», а воспользоваться предложением организации по безопасному выходу из зоны боевых действий.

«Не ждите, пока вас поймают или отправят на верную смерть. Мы организуем ваш безопасный выход с гарантией сохранения жизни», - говорится в обращении.

