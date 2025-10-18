Зеленский рассказал, о чем два часа говорил с Трампом 18.10.2025, 8:23

3,126

Владимир зеленский

Фото: Getty Images

Президент Украины попросил не расспрашивать его о «Томагавках».

Во время закрытой для прессы встречи в Белом доме президенты Украины и США говорили о поставках оружия, в частности дальнобойного. Об этом Владимир Зеленский сообщил на брифинге в Вашингтоне.

«Мы говорили о ПВО, это очень важно для нас. В то время, как мы сейчас общаемся, немало дронов привлекаются для ударов по Украине. Мы будем продолжать говорить, в частности о производстве [оружия]. Вопрос об этих всех графиках, временных аспектах - это все сложные вопросы. Поэтому наша команда будет пытаться смотреть на заказы разных систем, у разных стран. Но позитивный сигнал в том, что мы будем работать», - сказал президент Украины.

По словам Зеленского, часть разговора с Трампом была посвящена и «дальнобойным системам» (вероятно, намек на крылатые ракеты «Томагавк»). Однако раскрывать подробности он отказался.

«Мы решили, что не будем [публично] говорить об этом сейчас. И Соединенные Штаты не хотели бы эскалации, поэтому возможные вопросы на эту тему будут оставлены без ответа», - сказал Зеленский журналистам.

Однако журналисты все же попытались задать вопрос о «Томагавках». Так, одна из журналисток спросила Зеленского, стал ли он более или менее оптимистичным по поводу поставок ракет «Томагавк» после встречи с Трампом. «Я реалист», – с улыбкой коротко ответил украинский лидер.

«Американская сторона сказала, что понимает, что они нам нужны. Никто не закрыл эту тему. Мы должны работать над этим больше», - ответил Зеленский на вопрос о «Томагавках» от другого журналиста.

Также президенты обсудили анонсированную встречу Трампа с Путиным в Будапеште.

«Президент [Трамп] поделился со мной своим диалогом с российской стороной. Поэтому мы понимаем все сигналы со стороны России. Они не являются новыми. Рассчитываем на давление президента Трампа ради завершения этой войны», - сказал украинский лидер.

