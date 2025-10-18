«Мы здесь, чтобы спасти тысячи жизней»: итоги встречи Трампа и Зеленского 18.10.2025, 8:45

Президент США заявил, что «дела идут достаточно хорошо».

Встреча президента Соединенных Штатов Америки Дональда Трампа и президента Украины Владимира Зеленского началась в 20:25 по минскому времени (13:25 по вашингтонскому). Разговор лидеров состоялся в неформальной обстановке за обедом.

Об этом OBOZ.UA стало известно из расписания американского лидера, обнародованного Белым домом.

Как готовились встречать Владимира Зеленского в Белом доме – морские пехотинцы выстроены перед входом.

Дональд Трамп встретил Владимира Зеленского у входа в Белый дом.

Прямая трансляция со встречи Владимира Зеленского с Дональдом Трампом в Вашингтоне:

Трамп и Зеленский, в частности, обсуждали вчерашний телефонный звонок лидеров США и РФ, сказал Трамп после встречи с Зеленским. «Я думаю, что дела идут достаточно хорошо».

«Мы встретились с крупными американскими энергетическими компаниями. Они готовы помочь после всех атак на нашу инфраструктуру», — Зеленский.

Также президент Украины сообщил о встречах с военными компаниями и то, что они разговаривали о ПВО.

Секретные карты передали Трампу

Украинская делегация, во время встречи с президентом США Дональдом Трампом, передала ему детализированные карты. На этих картах обозначены уязвимые места российского оборонно-промышленного комплекса и ключевые объекты, влияние на которые может ускорить завершение войны.

По словам собеседника OBOZ.UA, переданные карты являются стратегическим инструментом. На картах болевые точки российской оборонки и военной экономики, на которые можно нажать, чтобы заставить Путина прекратить войну.

Заявление Трампа в начале встречи

«Президент Украины Зеленский многое выстрадал, он действительно это сделал, он много выдержал, и мы, честно говоря, выдержали это вместе с ним. Поэтому сегодня мы поговорим о том, что произошло вчера. О моем телефонном разговоре с президентом Путиным, и я думаю, что дела идут достаточно хорошо. Это началось с Аляски, где кажется, обсуждались определенные рекомендации, и мы хотим увидеть сможем ли мы это сделать. Это было давно, во времена администрации Байдена, я пришел сюда, мы унаследовали это и мы хотели бы увидеть, сможем ли мы закончить это, положить конец этому. Мы хотим. Так много людей погибло в этой войне и мы собираемся положить ей конец. Итак, я просто хочу искренне поблагодарить вас всех», – сказал Трамп.

Дональд Трамп: «Для меня честь быть с очень сильным лидером. Это человек, который через многое прошел. Человек, с которым я лажу очень хорошо. Зеленский пережил очень много. И мы пережили это вместе с ним, буду честным. Вчера был большой звонок с Путиным, мы будем говорить об этом. Это началось на Аляске, где обсуждались определенные наработки, посмотрим, сможем ли мы это сделать».

Владимир Зеленский: «Мои поздравления в связи с вашим успехом в прекращении огня на Ближнем Востоке. Вы это сделали. И сейчас есть момент, чтобы закончить российскую войну против Украины. Мы понимаем, что Путин не готов, но я уверен, что с вашей помощью мы сможем остановить эту войну. Нам это очень нужно. Спасибо вам за наши звонки. Вчера я имел возможность встретиться с энергетическими компаниями, и они готовы помочь. Также у меня были встречи с военными компаниями благодаря вам».

Дональд Трамп: «Я думаю, он очень хорошо выглядит в этом костюме. Думаю, люди заметили. Он очень стильный мне нравится».

Ответы Трампа на вопросы журналистов

– Байден боялся эскалации, а вы позволите Украине бить в глубину России?

– Мы будем говорить об этом. Вы правы, это эскалация, но мы будем говорить об этом.

Орбан – лидер, которого мы любим. Это безопасная страна, которая сделала очень хорошую работу, он хороший лидер. Он не имеет многих проблем, которые есть в других странах, поэтому мы решили, что поедем туда.

Скорее всего это будет двусторонняя встреча с Путиным, но будем на связи с президентом Зеленским. Там много плохой крови между двумя президентами. Эти два лидера не любят друг друга, а мы хотим, чтобы всем было комфортно.

Так или иначе мы будем вовлечены втроем, но это будет отдельно.

Я думаю, что Путин хочет закончить войну, мы говорили с ним 2,5 часа. И я думаю, что Зеленский хочет это закончить. Теперь нам это нужно сделать.

Вопрос Зеленскому:

– На какие уступки вы готовы пойти? Вы готовы отказаться от НАТО? Американцы устали от войн за рубежом, а Трамп сказал, что нам тоже нужны «Томагавки»

– Спасибо за ваш вопрос. Думаю, прежде всего нам надо сесть и поговорить. По–второе, нам нужно прекращение огня.

Мы хотим мира. Путин не хочет мира. Поэтому нам нужно давление на него. Мы понимаем, что нам нужно, чтобы подтолкнуть Путина к переговорам. Мы готовы говорить в любых–каких форматах.

Мы не говорим о НАТО или не о НАТО. Для украинцев очень важно, но, конечно, это будет решать союзникам. Украинцам важнее иметь сильные гарантии безопасности, а НАТО – лучшее из них. Но оружие очень важно. И гарантии безопасности между президентом Трампа – важнейший документ, потому что США очень сильны.

Вопрос Трампу:

– Кто лучше ведет переговоры, Зеленский или Путин? – Думаю, они оба делают замечательную работу в этом смысле. Мы должны немного уменьшить ненависть между ними.

– Когда мы были в Израиле, много говорилось о разнице в дипломатии между президентами Трампом и Байденом. В чем вы видите разницу? – У президента Трампа есть большая возможность закончить эту войну. Президент Байден сейчас не президент, поэтому у него нет возможности закончить эту войну. А президент Трамп показал всему миру, что он может руководить прекращением огня на Ближнем Востоке, поэтому я надеюсь, что он сделает это, и мы также будем иметь такой успех Я скажу, что большая разница в том, что один крайне компетентен, а другой – крайне некомпетентен.

Мы не теряем людей, мы не тратим деньги, нам платят за боеприпасы и ракеты... мы заключили очень выгодное соглашение с НАТО... мы не для этого здесь. Мы здесь, чтобы спасти тысячи жизней.

Встреча Трампа и Зеленского завершилась

Украинская делегация во главе с президентом покинула Белый дом. Медиа сообщали о том, что впоследствии Владимир Зеленский проведет брифинг для прессы.

Что подали на обед

Агентство Reuters узнало, что подали на обед во время встречи Зеленского и Трампа в Белом доме.

Закуска: осенний зеленый салат с хрустящими артишоками и лимонно-тертым фенхелевым винегретом.

Главное блюдо: курица, запеченная на сковороде, с хашем из батата, фрикасе из горошка и айоли с рукколой и розмарином.

Десерт: яблоки сорта Макинтош и карамельный шифон с мороженым «Клементин» и ежевичным соусом.

Зеленский позвонил европейским лидерам

Зеленский провел телефонный разговор с европейскими лидерами после встречи с Трампом, сообщили СМИ со ссылкой на источники

Визит Зеленского в США

Президент Украины Владимир Зеленский прибыл в США 16 октября. Уже утром 17 октября глава государства провел несколько встреч с представителями оборонных компаний. Речь идет о компаниях Lockheed Martin и Raytheon. Последняя, в частности, является производителем систем Patriot.

«Обсудили способности производства компании Raytheon, возможные пути нашего сотрудничества для укрепления противовоздушной обороны и увеличения дальнобойных возможностей Украины и перспективы украинско-американского производства», – отметил глава государства.

«Обсудили наши перспективы для сотрудничества и возможности для увеличения защиты Украины от российской агрессии. Рассказал о конкретных потребностях Украины в системах ПВО и ракетах к ним, а также в самолетах F-16», – поделился Зеленский о встрече с представителями Lockheed Martin.

