18 октября 2025, суббота
«Иногда даже приходилось скандалить»

  18.10.2025
«Иногда даже приходилось скандалить»

Как проходят рейды на заправках, где по поручению Лукашенко запрещают пить кофе.

Александр Лукашенко поручил «до понедельника навести железный порядок» с очередями на автозаправочных станциях. Силовики отправились патрулировать АЗС и мониторить ситуацию. «Гродненская правда» рассказывает, как проходил один из рейдов на Гродненщине.

— Созданы рейдовые группы для мониторинга объектов придорожного сервиса и обеспечения безопасности движения. С руководством автозаправок проводится профилактическая беседа о необходимости соблюдения мер безопасности для посетителей, а также разграничения деятельности по реализации топлива и продаже сопутствующих товаров и продуктов питания, — рассказал начальник управления ГАИ УВД Гродненского облисполкома Геннадий Белявский.

Как отмечает издание, речь не идет о штрафах за чашку кофе — инспекторы «проводят профилактические беседы, напоминая водителям о культуре поведения и взаимоуважении».

На первой проверенной АЗС обстановка оказалась спокойной. Большинство водителей заправляли автомобили и сразу уезжали. Те, кто хотел перекусить, оставляли машины на парковке, не мешая другим. Женщина, которую встретили с кофе, хот-догом и шоколадным батончиком в руках, рассказала:

— Конечно, сталкивалась с неприятными ситуациями. Иногда даже приходилось скандалить, просить мужчину отъехать, а уже потом есть или пить.

Однако нашелся и водитель, который оставил машину у колонки и отправился за кофе. Очереди за ним не было, но инспекторы все же провели профилактическую беседу. К слову, у мужчины не оказалось техосмотра, хотя предписание пройти его он уже получал.

— Слежу в моменте, чтобы не было очереди за мной, всегда кофе оставляю и отъезжаю, — так объяснил водитель.

На большинстве заправок не возникало очередей из-за «кофеманов». Но попадались и такие водители, которые подъезжали к колонке АЗС «против шерсти» — то есть навстречу общему потоку, создавая дополнительные помехи и рискованную ситуацию для других автомобилистов, отмечает издание.

Напомним, на совещании по экономическим прогнозам 16 октября Александр Лукашенко возмутился, что белорусы пьют кофе в кафе на заправках, заняв места своими автомобилями, и в результате «никто проехать не может». Он передал через госсекретаря Совбеза Александра Вольфовича распоряжение главе МВД разобраться в этом вопросе: «Поручите Кубракову, чтобы он там до понедельника навел железный порядок».

После этого по всей стране ГАИ объявила рейды для «мониторинга объектов придорожного сервиса и обеспечения безопасности движения».

А спустя несколько часов после заявления Лукашенко милиция вызвала на ковер представителей заправок Минской области.

