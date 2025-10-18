«Иногда даже приходилось скандалить» 6 18.10.2025, 9:07

Как проходят рейды на заправках, где по поручению Лукашенко запрещают пить кофе.

Александр Лукашенко поручил «до понедельника навести железный порядок» с очередями на автозаправочных станциях. Силовики отправились патрулировать АЗС и мониторить ситуацию. «Гродненская правда» рассказывает, как проходил один из рейдов на Гродненщине.

— Созданы рейдовые группы для мониторинга объектов придорожного сервиса и обеспечения безопасности движения. С руководством автозаправок проводится профилактическая беседа о необходимости соблюдения мер безопасности для посетителей, а также разграничения деятельности по реализации топлива и продаже сопутствующих товаров и продуктов питания, — рассказал начальник управления ГАИ УВД Гродненского облисполкома Геннадий Белявский.

Как отмечает издание, речь не идет о штрафах за чашку кофе — инспекторы «проводят профилактические беседы, напоминая водителям о культуре поведения и взаимоуважении».

На первой проверенной АЗС обстановка оказалась спокойной. Большинство водителей заправляли автомобили и сразу уезжали. Те, кто хотел перекусить, оставляли машины на парковке, не мешая другим. Женщина, которую встретили с кофе, хот-догом и шоколадным батончиком в руках, рассказала:

— Конечно, сталкивалась с неприятными ситуациями. Иногда даже приходилось скандалить, просить мужчину отъехать, а уже потом есть или пить.

Однако нашелся и водитель, который оставил машину у колонки и отправился за кофе. Очереди за ним не было, но инспекторы все же провели профилактическую беседу. К слову, у мужчины не оказалось техосмотра, хотя предписание пройти его он уже получал.

— Слежу в моменте, чтобы не было очереди за мной, всегда кофе оставляю и отъезжаю, — так объяснил водитель.

На большинстве заправок не возникало очередей из-за «кофеманов». Но попадались и такие водители, которые подъезжали к колонке АЗС «против шерсти» — то есть навстречу общему потоку, создавая дополнительные помехи и рискованную ситуацию для других автомобилистов, отмечает издание.

Напомним, на совещании по экономическим прогнозам 16 октября Александр Лукашенко возмутился, что белорусы пьют кофе в кафе на заправках, заняв места своими автомобилями, и в результате «никто проехать не может». Он передал через госсекретаря Совбеза Александра Вольфовича распоряжение главе МВД разобраться в этом вопросе: «Поручите Кубракову, чтобы он там до понедельника навел железный порядок».

После этого по всей стране ГАИ объявила рейды для «мониторинга объектов придорожного сервиса и обеспечения безопасности движения».

А спустя несколько часов после заявления Лукашенко милиция вызвала на ковер представителей заправок Минской области.

