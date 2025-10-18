закрыть
Зеленский ответил, будут ли еще переговоры по «Томагавкам»

  • 18.10.2025, 9:33
Владимир Зеленский
Фото: Getty Images

Тему не отменяли.

Тему о предоставлении ракет «Томагавк» Украине никто не отменял. Президент США Дональд Трамп должен понимать, что Украине также нужно это оружие - не меньше, чем США.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление президента Владимира Зеленского на брифинге после встречи в Белом доме.

«Трамп должен понимать, что Томагавки нам тоже нужны. Никто не отменял эту тему для переговоров. Мы должны поработать над этим», - сказал президент Украины.

При этом Зеленский отказался делиться деталями. Он предложил прессе спросить о подробностях американскую сторону.

«Я не могу поделиться деталями, можете задать эти вопросы американской стороне», - пояснил украинский лидер.

Отметим, чуть ранее Зеленский сказал, что он обсуждал с Трампом вопрос передачи дальнобойного оружия, в том числе ракет «Томагавк». Но США, мол, не хотят эскалации - поэтому есть договоренность пока публично не трогать эту тему.

Накануне Трамп после разговора с российским диктатором Владимиром Путиным сделал неоднозначное заявление о «Томагавках». По его словам, у Соединенных Штатов много этих ракет, однако они якобы нужны самим США.

