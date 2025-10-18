Экс-глава ЦРУ назвал факторы, которые могут повлиять на успех Украины в войне 3 18.10.2025, 9:56

По его словам, для российского общества становится все очевиднее, что война достигает территории самой России.

Украина может победить в войне с Россией, если продолжит наносить масштабные потери российской армии на поле боя и продолжит атаковать объекты российского военно-промышленного комплекса. Такое мнение высказал бывший руководитель Центрального разведывательного управления (ЦРУ) Роберт Данненберг.

«За последние несколько месяцев способность Украины наносить удары по энергетическим объектам на территории Российской Федерации существенно возросла. С самого начала этой войны Путин пытался скрыть ее от собственного населения, создавая иллюзию, что все происходит по плану в рамках так называемой «специальной военной операции», - заявил он в эфире «Еспресо».

«То ли из-за вторжения в Курскую область, или из-за ударов в глубоком тылу, которые влияют даже на возможность рядовых россиян покупать топливо, эта реальность меняет восприятие войны и саму динамику конфликта», - пояснил экс-руководитель ЦРУ.

Данненберг убежден, что масштабные потери и продолжение ударов вглубь российской территории должно заставить российское население осознать цену агрессии Путина. Он добавил:

«Считаю, что есть два ключевых фактора успеха Украины: первый - продолжать наносить значительные потери российским силам внутри Украины; второй - переносить борьбу на территорию Российской Федерации, чтобы заставить российское общество осознать цену агрессии Путина».

