Белоруска раскритиковала спелеолечебницу в Солигорске — главврач пригрозил ей милицией

Белоруска раскритиковала спелеолечебницу в Солигорске — главврач пригрозил ей милицией2
- 18.10.2025, 10:03
Не обошлось без намека на Лукашенко.
В TikTok появилась серия видеороликов, в которых пациентка Республиканской больницы спелеолечения в Солигорске резко раскритиковала учреждение, утверждая, что условия там неудовлетворительные. После этого главврач лечебницы пообещал обратиться в милицию, пишет «Шахтер».
Автор роликов (сейчас они удалены) жаловалась, в частности, на запах соли, низкие потолки и неудобства при спуске в шахту.
@gazeta_shahter 🏥По слухам и на деле: спелеолечебница заслуживает самых добрых слов В TikTok появилась целая серия видеороликов, в которых автор-пациентка Республиканской спелеолечебницы, расположенной в г. Солигорске, — раскритиковала это учреждение. С ее слов, там все плохо и делать ей там нечего. Но так ли это на самом деле? #солигорск #спелео #фейк ♬ оригинальный звук - Газета Шахцёр
Главврач больницы Александр Лапусто отметил, что женщина пробыла в спелеолечебнице всего сутки по бесплатной путевке и ушла, не высказав претензий лично, хотя могла получить необходимое лечение.
Позднее медик рассказал «Минской правде» подробности инцидента.
— Одна из пациенток приехала в нашу больницу по направлению по бюджетной путевке, пройдя все этапы подготовки к данному виду лечения. Она приехала и спустилась вместе с всеми в наше подземное отделение, поднялась. Утром я обычно совершаю обход и прихожу всегда на пищеблок. Пациентка подошла ко мне и спросила, можно ли обратиться ко мне на прием. Я сказал, что готов выслушать ее через 15 минут. В кабинете она спросила, как она может уехать, поскольку ей не подошло лечение. Такое в жизни бывает, поэтому мы оформили все документы. В общем, казалось бы, рядовая рутинная ситуация, — сообщил Александр Лапусто.
Он подчеркнул, что не только комментаторы под видео, но и другие пациенты единодушно стали на защиту лечебницы. А также отметил, что в опубликованных видео «краснеть ему, по сути, не за что»:
— Съемки были прекрасные: чистые туалеты, аккуратные шкафчики для обуви, закрывающиеся, чистая постель с бельем, везде горят лампы.
Александр Лапусто пояснил, что «лифт» в лечебнице, который авторка назвала «ржавым, рассыпающимся на ходу вагончиком», — на самом деле шахтерская клеть для спуска под землю со строгим соблюдением всех требований безопасности.
— В этой клети (которую автор видео назвала клеткой) «первые лица» страны спускались и не жаловались, все министры бывали в нашей больнице — тоже никто и ничего. Пациенты спускаются, персонал рудников. А еще «убила» фраза про концлагерь. Как можно вообще сравнить концлагерь с больницей? — заявил врач.
Он сообщил, что «учреждение здравоохранения планирует обратится в правоохранительные органы с просьбой дать правовую оценку произошедшему».