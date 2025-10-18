закрыть
Зеленский поддержал слова Трампа о завершении войны в Украине

  • 18.10.2025, 10:11
Владимир Зеленский

Но вопрос в Путине.

Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал слова лидера США Дональда Трампа о необходимости остановить войну, подчеркнув, что готов к любым форматам, которые могут приблизить мир.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Зеленского.

«Ради наших стран и при таких обстоятельствах, где мы сейчас находимся, я думаю, мы должны остановиться там, где сейчас находимся, и Трамп прав - важно это остановить, а потом начать разговор», - сказал Зеленский.

Он пояснил, что после остановки боевых действий нужно переходить к переговорам между различными группами и лидерами для наработки долговременного мира.

«Я согласен с Трампом, что обе стороны должны остановиться, но вопрос в Путине (российский диктатор Владимир Путин - ред). Не мы начинали эту войну», - отметил президент.

Зеленский подчеркнул, что «готов к любым форматам, которые могут приблизить Украину к миру».

