Зеленский поддержал слова Трампа о завершении войны в Украине 1 18.10.2025, 10:11

Владимир Зеленский

Но вопрос в Путине.

Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал слова лидера США Дональда Трампа о необходимости остановить войну, подчеркнув, что готов к любым форматам, которые могут приблизить мир.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Зеленского.

«Ради наших стран и при таких обстоятельствах, где мы сейчас находимся, я думаю, мы должны остановиться там, где сейчас находимся, и Трамп прав - важно это остановить, а потом начать разговор», - сказал Зеленский.

Он пояснил, что после остановки боевых действий нужно переходить к переговорам между различными группами и лидерами для наработки долговременного мира.

«Я согласен с Трампом, что обе стороны должны остановиться, но вопрос в Путине (российский диктатор Владимир Путин - ред). Не мы начинали эту войну», - отметил президент.

Зеленский подчеркнул, что «готов к любым форматам, которые могут приблизить Украину к миру».

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com