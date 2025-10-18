Популярная супермодель прошла через операцию из-за эндометриоза 2 18.10.2025, 10:33

Барбара Палвин

Она годами терпела боль и думала, что «это норма».

Супермодель из Венгрии Барбара Палвин, которая с 2019 по 2021 годы была «ангелом» компании Victoria’s Secret, рассказала о своем самочувствии после операции из-за эндометриоза. Хирургическое вмешательство она перенесла в июне 2025-го, рассказывает The Independent.

По словам Палвин, после операции жизнь разделилась на «до и после».

— Это как день и ночь. Разница просто невероятная. Хотя, конечно, это заболевание до сих пор очень мало изучено, — поделилась переживаниями 32-летняя модель.

Палвин объяснила, что операция не означает полное излечение от эндометриоза, но помогла справиться с симптомами благодаря удалению очагов заболевания и разросшейся за пределами матки рубцовой ткани.

Эндометриоз — заболевание, при котором эндометрий (особый слой ткани внутри матки) попадает за пределы органа, приживается там и начинает расти. Этот особый слой ткани нужен для развития беременности: к нему прикрепляется оплодотворенная яйцеклетка, чтобы расти. А если беременность не наступает, то выросший за менструальный цикл эндометрий отторгается организмом и выходит наружу вместе с кровью.

Чаще всего эндометрий оказывается в органах таза: например, яичниках, маточных трубах или кишечнике — и продолжает там менструировать каждый месяц при смене гормонального фона. В некоторых случаях заболевание препятствует развитию беременности и вызывает сильную боль. Тогда, если проблема диагностирована, женщине могут предложить операцию.

По статистике, эндометриозом болеет каждая десятая женщина репродуктивного возраста.

Модель также поблагодарила своего мужа, актера Дилана Спроуса, с которым она в браке с 2023 года, за поддержку в период восстановления.

— Дилан невероятно меня поддерживал и помогал мне пройти через весь процесс восстановления, — отметила она.

Впервые о своем диагнозе Палвин рассказала в Instagram еще в августе 2025 года. Тогда же она опубликовала фотографии из больницы.

— Несколько лет я сталкивалась с трудностями, связанными с менструацией. Усталость, сильная боль, обильные и нерегулярные выделения, бессонные ночи на полу в ванной. Я думала, что для меня это норма, — признавалась модель. — Но недавно мне посоветовали обратиться к специалисту по эндометриозу.

По словам Палвин, она регулярно проходила осмотры у гинеколога и считала, что если бы у нее был эндометриоз, то она бы уже об этом знала. Однако оказалось, что заболевание невозможно диагностировать при обычных обследованиях.

— Я пошла на консультацию, и через три месяца мне сделали операцию. С тех пор я наконец почувствовала, какой может быть менструация без этой боли, и теперь знаю разницу. Если вы подозреваете, что у вас может быть эндометриоз, я призываю вас пойти и выяснить это. Мне это очень помогло, и я благодарна, что решилась, — отметила модель.

Палвин также подчеркнула важность ранней диагностики и лечения для предотвращения долгосрочных осложнений. После операции она взяла три месяца на восстановление, прежде чем вернуться к работе. Уже 15 октября модель вышла на подиум шоу Victoria’s Secret в Нью-Йорке.

