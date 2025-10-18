Поэтому суетится 1 Телеграм-канал «Письма к дочери»

18.10.2025, 11:27

После провала с экономикой Лукашенко занялся кофе на заправках.

Истекающий гарант в четверг занимался макроэкономическими глупостями и распитием кофейных напитков на заправках. И везде дал конкретные поручения. Красауцау послал на заправки, а экономику… тоже куда-то послал.

И что ты думаешь? Пацан сказал — пацан сделал. Проблема решена. Я имею в виду с распитием, конечно, кофейных напитков, а не с экономикой. Экономика куда ее послали, туда и она пошла.

Я, правда, так и не понял, как они конкретно решили проблему злоупотребления кофейными напитками. Но по всем телевизорам говорят, что решили. А в телевизорах врать не будут.

А я в этой жизни много чего не понимаю. Например, в чем там вообще была проблема. И зачем стекающему гаранту надо было с этим что-то сделать.

Но, с другой стороны, с экономикой гарант все равно ничего сделать не может, а с любителями попить кофе на заправках его красауцы могут сделать что угодно. Поэтому, надо ставить перед собой реальные цели. Как говорится: делай что можешь, если тебе за это ничего не будет.

Вот кое-кто и делает. Потому что кое-кому все равно хочется большой и чистой народной любви. И кое-кто думает, что если побить народ палками, то народ полюбит его как миленький. До сих пор этот метод, правда, ни разу не помог.

Но если вот хорошенько подумать, то на заправках с любителями злоупотребить кофе, его еще ни разу и не пробовали. Ну а что думала? Надо же что-то делать.

Хотя, я тебе честно скажу, я все равно не очень не понимаю, чего они так бегают, суетятся. Мне нравится на это смотреть. Но я не понимаю. Куда бежать? Зачем суетиться?

Потому что если смотреть издалека и невооруженным взглядом, то, процветание уже, конечно, не такое процветающее как раньше, но никакие катастрофически последствия ему в немедленном будущем не грозят.

А кое-кто суетится, как будто грозят. В четверг сказал бывшему премьеру Головченко, который теперь глава Нацбанка, что надо куда-то пристроить его резервы на благо общества.

Хотя даже Головченко, который тот еще Нацбанк, объяснял, что так делать не надо. Потому что, если пристроить резервы на благо общества, то они больше не будут резервами и тогда нечего будет кушать зимой.

Поэтому кое-кто отправил свой Нацбанк опять побираться в МВФ и отчитаться перед МВФ за состояние своей экономики. Если я ничего не путаю, то это же тот самый МВФ, который последний раз хотел испортить процветание еще в двадцатом году. Но был вовремя разоблачен свидетелями стабильности публичного звена.

Так что перед МВФ кое-кто давно уже не побирался. А знаешь когда побирался? В 2008 году, когда «я народу гарантию, что никакого обвала рубля не будет».

И потом еще в 2011-м, когда тоже гарантировал народу про рубль. И снова в 2014-м с теми же гарантиями. Дали, правда, всего один раз. Но просить-то никто не запрещал.

Так что очень может быть, что мы с тобой про белорусское процветание чего-то не знаем. А кое-кто знает. Поэтому суетится.

