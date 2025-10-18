ГУР: В армии РФ началась паника 18.10.2025, 11:29

1,436

25 тысяч солдат сбежали за девять месяцев.

В российской армии стремительно растет количество дезертирства. Только за девять месяцев из Центрального военного округа сбежали более 25 тысяч военных.

Об этом сообщает Главное управление разведки Минобороны Украины.

По данным разведки, с ноября 2024 по июль 2025 года более 25 тысяч солдат и офицеров самовольно оставили свои части. Отмечается, что это данные только Центрального военного округа - одного из пяти, действующих в структуре оккупационной армии.

Побеги происходят по-разному: одни бросают позиции непосредственно на поле боя, другие исчезают из пунктов постоянной дислокации, а часть военных просто не возвращается с лечения или отпусков.

Зафиксированы и случаи дезертирства вместе с вооружением и даже боевой техникой - только в 2024-2025 годах насчитано более 30 таких инцидентов .

Основными причинами побегов являются невыносимые условия службы:

распространенная «дедовщина»,

катастрофическая нехватка обеспечения,

массовые отправки на так называемые «мясные штурмы».

Кроме этого, во внутренних отчетах оккупационных войск среди причин гибели зафиксирована категория «неисполнение приказа».

«За последний год задокументировано более 30 таких случаев, что фактически свидетельствует о систематической практике расстрелов российских военных, которые отказываются идти на убой за кремлевские амбиции», - отметили в ГУР.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com