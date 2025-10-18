закрыть
18 октября 2025, суббота, 11:58
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Прогноз о войне на 2026 год

2
  • Алексей Гетьман, «Главред»
  • 18.10.2025, 11:43
Прогноз о войне на 2026 год
Алексей Гетьман

Сегодня у России козырей нет вообще.

Война в 2026 году будет носить тот же характер, что и в этом. Ничего существенно не изменится. Правда, возможно, те ракеты, которые мы производим, и те, которые мы получим от наших партнеров, ухудшат логистику противника, а, соответственно, ослабят возможности российских войск на линии фронта.

А так, мало что изменится, кроме цифры с 2025 на 2026. Да, мы масштабируем производство оружия, но россияне делают то же самое. Продолжается война на истощение. Однако никаких уникальных возможностей ни у одной из сторон в новом году не появится, и никакого нового оружия ни одна из сторон не получит. Поэтому, на мой взгляд, кардинальных изменений ждать не стоит.

Единственное, что мы можем сказать: во время одной из предыдущих встреч Трампа и Зеленского было анонсировано наступление Вооруженных сил Украины, когда именно и на каких направлениях – не говорилось, и это хорошо.

Способны ли ВСУ осуществлять наступательные действия? Скорее всего, способны. Но по этому поводу есть много вопросов, и главный из них – есть ли в этом смысл. Политический смысл точно есть, а военный – сложно сказать. Ведь на сегодняшний день мы точно не можем освободить все оккупированные территории военным путем, нам не хватит сил. Стоит ли идти в наступление, чтобы освободить какую-то часть? Это риторический вопрос. Сколько людей – столько и мнений.

Впрочем, думаю, что активные боевые действия могут приостановиться в середине 2026 года.

Хотя есть небольшая вероятность того, что перемирие будет достигнуто уже в нынешнем году. Но это возможно только в случае, если Украина проведет выборы президента и Верховной Рады в 2025-м. Речь не идет о том, что нам обязательно нужно сменить тех, кто у власти – речь вообще не об этом. Просто россияне уж очень хотят на этом сыграть и привести к власти в Украине человека с пророссийскими взглядами, а в Раду завести российскую «пятую колонну». Поэтому я думаю, что Россия в надежде на то, что в Киеве к власти придут нужные Москве люди, может согласиться на перемирие в 2025-м, чтобы дать нам возможность провести выборы.

Если же этот сценарий не реализуется в 2025 году, то летом следующего года Россию ждет истощение.

РФ протянет максимум до осени 2026-го, а дальше она будет заинтересована в приостановлении боевых действий путем достижения каких-то договоренностей. Ведь российская армия к тому времени будет измотана, и тогда неизбежно начнутся наши контрудары (а мы сможем нанести очень мощные контрудары). И вот, чтобы не допустить победы Украины и выдавливания российских войск с украинской территории силой, Россия заговорит о том, что она хочет мира и хочет со всеми обо всем договариваться. Но до середины 2026 года России хватит сил вести активные боевые действия.

Сегодня у России козырей нет вообще. Ни одного. Она пытается держаться за счет привлечения в свои войска большого количества наемников из Латинской Америки и не только. Это Москва может попытаться разыграть как козырь, потому что таким образом она уменьшает потери РФ, что помогает ей пока что избежать каких-то выступлений против власти.

А вот у Украины козыри есть. Прежде всего, речь идет о производстве ракет, которое мы масштабируем. Если мы будем производить около 200 ракет «Фламинго» в месяц, столько же «Нептунов» (а лучше больше), а также «Паляниці», «Трембіти», «Пекла», если мы будем производить хотя бы 500 крылатых ракет средней дальности в месяц, это будет нашей гарантией безопасности. А если мы начнем эти ракеты активно применять, желание продолжать войну с Украиной у россиян закончится довольно быстро.

При этом Украине необходимо бить по Кремлю и Останкино, потому что это центры принятия решений и военные объекты. Нанося удары по ним, мы не нарушим международное законодательство. А вот бить по гражданскому населению, например, по Черемушкам, мы точно не будем – мы же, в отличии от россиян, не военные преступники.

Удары по Москве или каким-то символическим для России объектам вроде Керченского моста имели бы эмоциональный эффект. Практический эффект будет от уничтожения военных заводов и предприятий РФ, российской нефтепереработки и тому подобного. Удар по Кремлю и его разрушение не имели бы особого военного значения, но прилет по Кремлю и мавзолею Ленина точно повлиял бы на россиян.

Поясню: мы уже уничтожили почти половину нефтеперерабатывающих заводов, но россиянам нормально – что-то где-то горит-полыхает, но разговоров об этом внутри РФ почти нет. А вот если бы рухнуло Останкино или прилетело бы по какой-то улице в Москве, россияне бы начали задавать вопросы Путину. Именно это способно выбить трон из-под Путина.

Путин, как и любой диктатор, боится показать свою слабость – этого ему не простят. А разрушенный Кремль или Останкино однозначно будут проявлением слабости. Украине можно было бы на этом сыграть, по моему мнению.

Рано или поздно в России начнутся какие-то движения, хотя сейчас в это мало кто верит. Вспомните Советский Союз за полгода до его распада: никто и не думал, что он развалится. Сейчас точно так же нельзя сказать, что в России что-то назревает, но больше половины НПЗ РФ мы уничтожили, и там постепенно набирает обороты кризис. Пока что этот кризис не таких масштабов, которые способны вывести россиян на улицы. Впрочем, смена власти в России зависит не от народа, а от элит. Когда у элит начнутся серьезные финансовые проблемы из-за введенных санкций и сокращения доходов от продажи нефти и газа, они отреагируют.

Ситуация в России уже критическая, и до кризиса не так уж и далеко. Если этот процесс будет продолжаться, а Путин не развяжет еще какую-то войну против стран Балтии, отвлекая внимание российского населения от внутренних проблем, то вполне вероятно, что 2026-й станет годом кризиса власти в России.

Алексей Гетьман, «Главред»

Написать комментарий 2

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Окончательная победа
Окончательная победа Леонид Невзлин
Сволочи ответят
Сволочи ответят Ирина Халип
Морские амбиции тайного бункера
Морские амбиции тайного бункера Владимир Халип
НАТО шлет сигнал Путину
НАТО шлет сигнал Путину Юрий Федоренко