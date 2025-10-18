закрыть
18 октября 2025, суббота, 12:00
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Роуэн Аткинсон продает свой эксклюзивный спорткар Jaguar с интересной историей

  • 18.10.2025, 11:57
Роуэн Аткинсон продает свой эксклюзивный спорткар Jaguar с интересной историей
Фото: Iconic Auctioneers

Звездный актер выставил авто на аукцион.

В Великобритании выставили на аукцион Jaguar E-Type 1963 года. Культовый спорткар принадлежит звездному актеру Роуэну Аткинсону.

За авто Роуэна Аткинсона планируют получили несколько сотен тысяч долларов, ведь это редкая модель с интересной историей. О ней рассказали на сайте аукциона Iconic.

Фото: Iconic Auctioneers

Исполнитель роли Мистера Бина является страстным автомобилистом. В разные годы в его гараже были McLaren F1, Aston Martin V8, Lancia Delta Integrale, лимитированный Land Rover Defender и другие ценные авто.

Jaguar E-Type про
Фото: Iconic Auctioneers

Это купе Jaguar E-Type снималось вместе с Роуэном Аткинсоном в сериале «Человек против пчелы» 2022 года, после чего актер решил выкупить спорткар.

На съемках авто получило многочисленные повреждения — ему разбили заднее стекло, уничтожили переднюю панель и наделали отверстий в кузове. Роуэн Аткинсон выкупил машину, от реставрировал и перекрасил ее, оставив на память лишь одно отверстие в заднем левом крыле, которое он пробил самостоятельно во время съемок.

Фото: Iconic Auctioneers

Jaguar E-Type — одна из самых знаменитых моделей 60-х годов. Энцо Феррари в свое время назвал элегантный спорткар самым красивым автомобилем всех времен.

Фото: Iconic Auctioneers

Jaguar E-Type 1963 года оснащен 3,8-литровой шестеркой мощностью 265 л. с. и 4-ступенчатой механической КПП. Он способен разогнаться до 100 км/ч за 6,9 с и развить 240 км/ч.

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Окончательная победа
Окончательная победа Леонид Невзлин
Сволочи ответят
Сволочи ответят Ирина Халип
Морские амбиции тайного бункера
Морские амбиции тайного бункера Владимир Халип
НАТО шлет сигнал Путину
НАТО шлет сигнал Путину Юрий Федоренко