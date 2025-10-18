Роуэн Аткинсон продает свой эксклюзивный спорткар Jaguar с интересной историей
- 18.10.2025, 11:57
Звездный актер выставил авто на аукцион.
В Великобритании выставили на аукцион Jaguar E-Type 1963 года. Культовый спорткар принадлежит звездному актеру Роуэну Аткинсону.
За авто Роуэна Аткинсона планируют получили несколько сотен тысяч долларов, ведь это редкая модель с интересной историей. О ней рассказали на сайте аукциона Iconic.
Исполнитель роли Мистера Бина является страстным автомобилистом. В разные годы в его гараже были McLaren F1, Aston Martin V8, Lancia Delta Integrale, лимитированный Land Rover Defender и другие ценные авто.
Это купе Jaguar E-Type снималось вместе с Роуэном Аткинсоном в сериале «Человек против пчелы» 2022 года, после чего актер решил выкупить спорткар.
На съемках авто получило многочисленные повреждения — ему разбили заднее стекло, уничтожили переднюю панель и наделали отверстий в кузове. Роуэн Аткинсон выкупил машину, от реставрировал и перекрасил ее, оставив на память лишь одно отверстие в заднем левом крыле, которое он пробил самостоятельно во время съемок.
Jaguar E-Type — одна из самых знаменитых моделей 60-х годов. Энцо Феррари в свое время назвал элегантный спорткар самым красивым автомобилем всех времен.
Jaguar E-Type 1963 года оснащен 3,8-литровой шестеркой мощностью 265 л. с. и 4-ступенчатой механической КПП. Он способен разогнаться до 100 км/ч за 6,9 с и развить 240 км/ч.