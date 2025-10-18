США получат определенные типы украинских дронов 1 18.10.2025, 11:59

1,160

Зеленский раскрыл подробности.

Украина открыта к продаже своих дронов. Соединенные Штаты Америки получат определенные типы беспилотников.

Как сообщает РБК-Украина, об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский во время брифинга по итогам встречи с президентом США Дональдом Трампом в Белом доме.

По его словам, украинская и американская команды поработают по вопросу беспилотников.

«Но еще по прибытию в Вашингтон команда от Украины была здесь. Мы открыты к обсуждению. Я считаю, что США получат определенные типы беспилотников», - отметил Зеленский.

Напомним, во время встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским в Белом доме президент США Дональд Трамп завил, что Соединенные Штаты заинтересованы в украинских дронах и хотят закупать их.

«Мы заинтересованы в украинских дронах. Они производят очень хорошие дроны. Мы хотели бы закупать их у них», - сказал Трамп.

Ранее неоднократно сообщалось, что США хотят закупать дроны украинского производства.

