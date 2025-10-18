Британия предложила разработать мирное соглашение для Украины по примеру Газы
Инициатива предусматривает создание документа, аналогичного плану Трампа из 20 пунктов.
Великобритания совместно с США может разработать новый мирный план для Украины.
Инициатива предусматривает создание документа, который будет построен по аналогии с 20-пунктным мирным планом Дональда Трампа по Сектору Газы. Об этом во время телефонного разговора с европейскими лидерами заявил премьер-министр Соединенного Королевства Кир Стармер, передает издание Axios.
По данным источников, предложение Стармера прозвучало при обсуждении путей урегулирования войны между Украиной и Россией.
Параллельно генеральный секретарь НАТО Марк Рютте предложил провести срочную координационную встречу между советниками по национальной безопасности европейских государств. Такое совещание может состояться уже в ближайшие выходные.