Британия предложила разработать мирное соглашение для Украины по примеру Газы 18.10.2025, 12:16

Инициатива предусматривает создание документа, аналогичного плану Трампа из 20 пунктов.

Великобритания совместно с США может разработать новый мирный план для Украины.

Инициатива предусматривает создание документа, который будет построен по аналогии с 20-пунктным мирным планом Дональда Трампа по Сектору Газы. Об этом во время телефонного разговора с европейскими лидерами заявил премьер-министр Соединенного Королевства Кир Стармер, передает издание Axios.

По данным источников, предложение Стармера прозвучало при обсуждении путей урегулирования войны между Украиной и Россией.

Параллельно генеральный секретарь НАТО Марк Рютте предложил провести срочную координационную встречу между советниками по национальной безопасности европейских государств. Такое совещание может состояться уже в ближайшие выходные.

