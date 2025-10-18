закрыть
18 октября 2025, суббота, 13:34
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Великобритания поставила Украине 85 тысяч дронов в 2025 году

  • 18.10.2025, 12:47
Великобритания поставила Украине 85 тысяч дронов в 2025 году

Поставки дронов сопровождаются постоянным анализом данных с поля боя.

В 2025 году Великобритания передала Украине около 85 000 военных дронов, сообщило Министерство обороны Британии. Беспилотники стали ключевым элементом войны. Обе стороны ежедневно используют сотни аппаратов для разведки, ударов и корректировки артиллерии, пишет The National Interest (перевод — сайт Charter97.org).

«Всего за шесть месяцев Великобритания поставила более 85 000 военных дронов, многие из которых произведены в стране. Они помогают Украине наносить удары, собирать разведданные и срывать российские операции», — говорится в заявлении британского Минобороны.

Поставленные аппараты включают дроны FPV, транспортные беспилотники и перехватчики, а общие инвестиции в программу составляют $760 млн. По словам ведомства, это не только укрепляет оборону Украины, но и поддерживает рабочие места в Великобритании и самой Украине.

Поставки дронов сопровождаются постоянным анализом данных с поля боя, что позволяет быстро совершенствовать технологии и увеличивать производство. «Дроны меняют характер войны. В Украине они жизненно необходимы для отражения российского наступления», — подчеркнули в министерстве.

Эти поставки входят в рекордную программу военной помощи Британии на 4,5 миллиарда фунтов в 2025 году.

Помимо поддержки Украины, Лондон усиливает оборону НАТО. После инцидента с нарушением воздушного пространства Польши российскими дронами туда направлены истребители Eurofighter Typhoon, а британские специалисты обучат молдавских военных борьбе с беспилотниками. Совместно с Латвией Великобритания также планирует произвести ещё 35 000 дронов в рамках коалиции Drone Capability Coalition.

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Окончательная победа
Окончательная победа Леонид Невзлин
Сволочи ответят
Сволочи ответят Ирина Халип
Морские амбиции тайного бункера
Морские амбиции тайного бункера Владимир Халип
НАТО шлет сигнал Путину
НАТО шлет сигнал Путину Юрий Федоренко