Великобритания поставила Украине 85 тысяч дронов в 2025 году 18.10.2025, 12:47

Поставки дронов сопровождаются постоянным анализом данных с поля боя.

В 2025 году Великобритания передала Украине около 85 000 военных дронов, сообщило Министерство обороны Британии. Беспилотники стали ключевым элементом войны. Обе стороны ежедневно используют сотни аппаратов для разведки, ударов и корректировки артиллерии, пишет The National Interest (перевод — сайт Charter97.org).

«Всего за шесть месяцев Великобритания поставила более 85 000 военных дронов, многие из которых произведены в стране. Они помогают Украине наносить удары, собирать разведданные и срывать российские операции», — говорится в заявлении британского Минобороны.

Поставленные аппараты включают дроны FPV, транспортные беспилотники и перехватчики, а общие инвестиции в программу составляют $760 млн. По словам ведомства, это не только укрепляет оборону Украины, но и поддерживает рабочие места в Великобритании и самой Украине.

Поставки дронов сопровождаются постоянным анализом данных с поля боя, что позволяет быстро совершенствовать технологии и увеличивать производство. «Дроны меняют характер войны. В Украине они жизненно необходимы для отражения российского наступления», — подчеркнули в министерстве.

Эти поставки входят в рекордную программу военной помощи Британии на 4,5 миллиарда фунтов в 2025 году.

Помимо поддержки Украины, Лондон усиливает оборону НАТО. После инцидента с нарушением воздушного пространства Польши российскими дронами туда направлены истребители Eurofighter Typhoon, а британские специалисты обучат молдавских военных борьбе с беспилотниками. Совместно с Латвией Великобритания также планирует произвести ещё 35 000 дронов в рамках коалиции Drone Capability Coalition.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com