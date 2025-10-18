CNN: Встреча с Трампом принесла Зеленскому хорошие новости 1 18.10.2025, 13:09

1,508

Дональд Трамп и Владимир Зеленский

Фото: Alex Brandon/AP

Названы два ключевых момента.

Отношения между президентом США Дональдом Трампом и украинским лидером Владимиром Зеленским, несомненно, улучшились, и встреча двух глав государств принесла Украине хорошие новости, пишет CNN. В то же время, настоящая цель, к которой стремится Киев, пока, похоже, недостижима.

Как отмечает издание, даже после нескольких месяцев дипломатических трюков Трамп все еще дает президенту России Владимиру Путину еще один шанс убедить его, вместо того чтобы идти на прямую военную эскалацию. Однако, как пишет CNN, в соцсети после встречи Трамп намекнул на прекращение огня вдоль нынешних линий фронта, что предполагает, что Киев вполне мог бы с этим смириться.

«Мы должны остановиться там, где находимся. Важно остановиться там, где находимся, а затем говорить», – заявил Зеленский CNN на пресс-конференции после встречи.

Для Украины день мог бы сложиться гораздо хуже

Во-первых, Трамп превозносил смертоносные достоинства «Томагавков», поставкам которых, по его словам, и была посвящена его встреча с Зеленским, пишет CNN:

«Это угроза, немыслимая, когда Трамп только пришел к власти: президент с довольным видом дал понять, что может отдать Зеленскому весь свой арсенал, чтобы Украина могла нанести удар по России».

Как подчеркивает издание, новый подход Трампа может со временем приблизить заключение соглашения, которого, по словам президента США, Путин все еще хочет.

В то же время остаются некоторые проблемные моменты.

У США нет арсенала, чтобы предоставить «тысячи» «Томагавков». Эти ракеты обычно запускаются с моря, поэтому Украина в лучшем случае получит несколько десятков, которые ей придется адаптировать для запуска с суши. Они также чрезвычайно дороги, при этом их дальность ненамного больше, чем у беспилотников, которые Украина сейчас запускает:

«Если бы Киев их применил, ему пришлось бы поражать цели, стоимость которых оценивается в 2 миллиона долларов за «Томагавк», — а это означает нанесение ударов по серьезным военным или правительственным объектам, на что Трамп может наложить вето».

Во-вторых, Трамп не боится признать, что Путин с ним играет.

Как отмечает CNN, на саммите в Будапеште Путин встретится с президентом США, возможно, более мудрым в отношении своих ошибок в отношениях с главой Кремля и того, что нужно для привлечения внимания Москвы. Теперь Трамп прислушался к совету европейских союзников: Путин четко реагирует на силу.

Может ли Путин позволить себе воевать дальше?

Как отмечает CNN, ситуация на фронте может измениться за считаные недели до наступления зимы в ноябре. Российское наступление по открытой местности и через крошечные деревни оставляет Украину в невыгодном положении для захвата, но ключевые позиции Киева, как ни странно, в основном устояли:

«Учитывая кризис с людскими ресурсами, ресурсами и моральным духом, нависший над Украиной в мае, это ошеломляет и потенциально меняет динамику предстоящих месяцев. Путин снова разыграл свои военные карты, но (пока) не достиг своих целей. Через несколько недель зима затруднит продвижение российской пехоты, укрывавшейся под листвой от угрозы киевских беспилотников».

Издание отмечает, что Путин вряд ли может позволить себе воевать всю зиму, всю весну и все лето, чтобы снова стремиться к все более минималистичным целям.

«Дефицит газа из-за украинских ударов по нефтеперерабатывающим заводам, рост инфляции, нестабильные выплаты новобранцам и постоянная неспособность Москвы добиться реального прорыва свидетельствуют о том, что он не может этого сделать», - указывает CNN.

