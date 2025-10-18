В Европе разгромили сеть российской спецслужбы из 700 «дипломатов» 18.10.2025, 13:17

Служба внешней разведки Украины раскрыла детали.

С начала полномасштабного вторжения в Украину оккупационных войск РФ из стран Европы выслали около 700 российских разведчиков, действовавших под прикрытием дипломатических миссий.

Об этом рассказала Служба внешней разведки Украины.

По данным СВР, из Болгарии за этот период выслали 82 российских «дипломата», из Германии – 65, из Польши – 58, из Румынии – 52, из Словакии - 32, из Словении и Нидерландов – по 34 и т.д.

После того как европейские спецслужбы разгромили шпионскую сеть Кремля, российские спецслужбы начали делать акцент на «одноразовых агентов» из числа гражданского населения Европы.

С 2022 года в Польше, например, разоблачили 47 человек в работе на российские спецслужбы, в Эстонии – 20 человек, в Латвии – 19 человек, а в Германии – 12 человек. То есть такая практика – это далеко не единичный случай, а специальная стратегия.

Согласно информации СВР, российские спецслужбы для вербовки европейских граждан используют Интернет, социальные сети, церковные общины, спортивные клубы и массовые мероприятия.

От «одноразовых агентов» хотят получить конкретную информацию или используют их для выполнения определенных заданий в пользу Кремля.

Служба внешней разведки Украины считает, что вербовка «одноразовых агентов» в Европе – это гибридная стратегия российского диктатора Владимира Путина, который хочет подорвать европейские страны.

