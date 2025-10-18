закрыть
18 октября 2025, суббота, 13:35
Журналисты рассказали о незаконченной песне Фредди Меркьюри

  • 18.10.2025, 13:23
Композиция стала символом его силы.

Фредди Меркьюри, легендарный фронтмен группы Queen, был известен не только своим мощным голосом, но и бесконечной творческой энергией. Однако одна песня стала для него последней — не из-за творческого кризиса, а из-за болезни, которая отнимала у него силы, пишет Far Out Magazine (перевод — сайт Charter97.org).

Гитарист Queen Брайан Мэй вспоминал, что в отличие от обычных случаев, когда музыканты сталкиваются с проблемами вдохновения, Фредди боролся не с идеями, а с собственным телом. Уже зная о диагнозе ВИЧ, певец продолжал работать, скрывая болезнь даже от публики. Лишь в 1989 году он рассказал о своем состоянии участникам группы.

Несмотря на ухудшение здоровья, Меркьюри не прекращал записываться в студии. «Он любил быть в студии. Даже когда не мог стоять, подпирал себя у пульта, выпивал пару рюмок водки — и начинал петь», — вспоминал Мэй.

Последней незавершенной работой Фредди стала песня «Mother Love» из альбома «Made in Heaven». Во время записи он признался: «Брайан, я больше не могу. Я умираю здесь». Эти слова стали одними из последних, произнесенных в студии.

Даже на грани жизни и смерти Меркьюри сохранял чувство юмора и страсть к творчеству. Как отмечал Мэй, «он никогда не позволял болезни сломить себя». Песня «Mother Love» стала символом его силы, стойкости и любви к музыке, которая звучала до самого конца.

