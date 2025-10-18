закрыть
18 октября 2025, суббота, 13:35
Дрон «Хартии» вернул россиянам снаряд от «Града» и уничтожил укрепления

  • 18.10.2025, 13:28
Дрон «Хартии» вернул россиянам снаряд от «Града» и уничтожил укрепления
Фото: "Армия Информ"

Детали операции показали на видео.

Бойцы корпуса «Хартия» Национальной гвардии Украины в 2025 году атаковали россиян их же снарядом от «Града». Доставил его украинский дрон Vampire.

Саперы недавно нашли ракету, которая была запущена из реактивной системы залпового огня «Град» еще в 2022 году и упала посреди поля. Детали операции рассказал командир отделения ударных беспилотников с позывным «Начальник» на видео, которое опубликовали на странице «Хартии» в Facebook.

«Начальник» попросил саперов не взрывать ракету, а позволить разобрать. Военные отсоединили боевую часть и приделали к ней «хвостовик», чтобы стабилизировать во время падения. Один такой боеприпас весит 17 килограммов, что стало рекордом для подразделения.

Вскоре бойцы обнаружили позицию ВС РФ, откуда оккупанты вели обстрелы, и решили вернуть снаряд. Они закрепили переделанную боевую часть на дроне-бомбардировщике Vampir, который донес и сбросил бомбу. В результате точной атаки укрытие россиян было уничтожено вместе с пехотой.

«Градину», которая прилетела к нам в 2022 году, мы в 2025 году вернули отправителю. Очень мощный боеприпас, я бы их таскал и таскал», — подчеркнул «Начальник». Он подчеркнул, что такой снаряд, сброшенный с дрона, гарантирует поражение врага в радиусе 10 метров.

