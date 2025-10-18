закрыть
В Беларуси готовят изменения, которые касаются алкогольного и табачного рынков

  • 18.10.2025, 13:51
В Беларуси готовят изменения, которые касаются алкогольного и табачного рынков

Параметры заложены в проект Налогового кодекса-2026.

В Беларуси в 2026 году намерены проиндексировать ставки акцизов на сигареты и алкоголь. Повышение планируется в пределах 7%, то есть на прогнозируемый уровень инфляции. Такие параметры заложены в проект Налогового кодекса-2026, пишет Myfin.by.

В следующем году к подакцизным товарам будут также относиться и сами электронные системы курения, а также системы для потребления табака. Предположительно, электронные сигареты и системы для потребления табака будут облагаться акцизами по ставке 3,24 рубля за штуку, а жидкость для электронных сигарет — по ставке 0,91 рубля за 1 мл (сейчас — 0,85 рубля).

В 2025 году в Беларуси также поднимали ставки акцизов на сигареты и алкоголь.

Ранее чиновники заявляли о поэтапном сближении ставок акцизов на сигареты с другими странами, которые входят в ЕАЭС, в том числе с Россией.

