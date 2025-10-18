В ISW показали, какие российские объекты могут войти в зону поражения ракетами Tomahawk 3 18.10.2025, 14:04

1,638

Урон будет серьезным.

Американские ракеты Tomahawk позволят украинским военным нанести серьезный урон ключевым военным объектам, расположенным в глубине территории России.

Об этом сообщает американский Институт изучения войны (ISW).

По данным экспертов, американские ракеты Tomahawk могут нести больший полезный груз и летать с большей скоростью, чем беспилотники дальнего действия.

Это увеличивает шансы этих ракет проникнуть через систему противовоздушной обороны противника и позволит украинским военным нанести существенный ущерб ключевым военным объектам, расположенным в глубине территории России, которые имеют большую ценность и больше защищены.

В частности, такими объектами могут стать завод беспилотников «Шахед» в Елабуге (Республика Татарстан) и авиабаза «Энгельс-2» в Саратовской области, где базируются стратегические бомбардировщики, обстреливающие крылатыми ракетами Украину.

«Украина, вероятно, может значительно ослабить военный потенциал России, нанося удары по уязвимым объектам ключевых тыловых районов, таких как Елабуга и Энгельс, которые обеспечивают и поддерживают операции России на передовой и кампанию ударов большой дальности против Украины», - отмечают аналитики ISW.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com