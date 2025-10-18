В ISW показали, какие российские объекты могут войти в зону поражения ракетами Tomahawk

В ISW показали, какие российские объекты могут войти в зону поражения ракетами Tomahawk3
18.10.2025
- 1,638
Урон будет серьезным.
Американские ракеты Tomahawk позволят украинским военным нанести серьезный урон ключевым военным объектам, расположенным в глубине территории России.
Об этом сообщает американский Институт изучения войны (ISW).
По данным экспертов, американские ракеты Tomahawk могут нести больший полезный груз и летать с большей скоростью, чем беспилотники дальнего действия.
Это увеличивает шансы этих ракет проникнуть через систему противовоздушной обороны противника и позволит украинским военным нанести существенный ущерб ключевым военным объектам, расположенным в глубине территории России, которые имеют большую ценность и больше защищены.
В частности, такими объектами могут стать завод беспилотников «Шахед» в Елабуге (Республика Татарстан) и авиабаза «Энгельс-2» в Саратовской области, где базируются стратегические бомбардировщики, обстреливающие крылатыми ракетами Украину.
«Украина, вероятно, может значительно ослабить военный потенциал России, нанося удары по уязвимым объектам ключевых тыловых районов, таких как Елабуга и Энгельс, которые обеспечивают и поддерживают операции России на передовой и кампанию ударов большой дальности против Украины», - отмечают аналитики ISW.