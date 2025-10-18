«Ну, ребята, вы и влипли» 18.10.2025, 14:26

Как два друга пытаются заработать в сельской глуши.

«Если бы знал, сколько всего нужно сделать, ни за что бы не начал», — признается Олег, пар-мастер и совладелец агроусадьбы «Типидом», расположенной в 50 километрах от Гродно. Хутор он восстанавливал почти в одиночку — с пяти утра до полуночи, восемь месяцев подряд без выходных и поблажек. Его давний друг и партнер по бизнесу Саша свой вклад вносит деньгами. Главная фишка этого места — настоящая деревенская баня с парением по всем канонам: с пар-мастером, ароматными травами, веником и горячим чаном под открытым небом. Как друзья выстроили партнерство, не потеряв доверие? Через что пришлось пройти, восстанавливая дом в лесу? И как париться, чтобы поймать свой дзен? Журналисты Onliner съездили в Гродненскую область и поговорили с ребятами.

Свое дело по фану

Ребята шутят, что они братья, только мамы и папы разные. Дружат они с детства. Олег получил образование в сфере туризма. В какой-то момент парень устроился работать пар-мастером в крутую столичную баню — «заболел» идеей парения, наработал нужный опыт, а потом начал свое дело — вместе с Сашей, который отвечает за финансы, а еще умеет быстро принимать решения. Если к этому добавить, что оба любят движ, получается почти идеальный тандем.

— У меня всегда были идеи, у Саши — деньги, — говорит Олег. — В бизнесе важно искать партнера, который от тебя отличается. Это залог успешного сотрудничества.

Олег

Для ребят это не первое общее дело. В свое время они купили оборудование для сплавов и походов и учредили туристическую компанию. Ездили по Беларуси, в Карпаты, Карелию: ходили в горы, катались на лыжах, сплавлялись по рекам.

— Помогал опыт Олега, который он получил в студенческие годы, а еще его харизма, умение быть душой компании, заряжать позитивным настроем, — добавляет Саша.

Саша

— В то время мы еще не разбирались ни в бизнесе, ни в процессах. Но все равно у нас получилось работать с прибылью и что-то заработать. Учились на ходу. Начали осваивать соцсети. И в целом нам нравился такой активный отдых.

Обязанности не распределяли. Делали все вместе, по фану.

Однако вырастить что-то серьезное у ребят так и не получилось. Кроме того, за пару лет такой работы товарищи устали друг от друга и стали ссориться из-за мелочей. Поэтому компанию закрыли, и каждый пошел своей дорогой. Саша занялся другим бизнесом, а Олег сначала уехал в Африку с волонтерским проектом, а потом вернулся и увлекся баней и парением.

— Когда мы приглашали людей в разные походы, мне всегда хотелось сделать какую-то классную программу, предложить не просто отдых, но еще какую-то ценность. Часто люди отдыхают с алкоголем, а это не про пользу. Устраиваться на работу в баню я пошел, потому что мне была интересна эта тема: телесные практики, расслабление, психосоматика.

Меня в первый же день хорошо отпарили. И я подумал: «Вот это кайф!»

Тогда пазл в моей голове сложился. Я понял, что баня — это не то место, где очень жарко и тебя просто бьют веником. Это целая процедура, которая дает массу энергии, позволяет перезагрузиться и вернуться к жизни с новыми силами.

После перерыва друзья снова стали общаться. Пока Олег нарабатывал опыт пар-мастера, Саша частенько наведывался к нему в качестве клиента. И каждый раз спрашивал: «Когда же ты начнешь собственное дело?»

«Наш вайб — это деревенский шик»

И вот в какой-то момент Олег сказал: «Все, я готов!» А у Саши на руках оказалась сумма, которой хватило для старта. Заброшенный хутор в 50 километрах от Гродно нашел Олег. Место осматривали летом, поэтому зацепила красота природы вокруг. Но и сомнений возникло немало:

Во-первых, далеко от Минска.

Во-вторых, дом старый и требующий серьезного ремонта. Спойлер: позже ребята поймут, что проще и дешевле построить новый дом, но тогда решили восстанавливать старую хату.

А решиться на покупку помог продавец, сбросив приличную сумму от первоначальной цены. В итоге хутор купили за $18 тыс. Еще $5 тыс. вложили, чтобы привести все в надлежащий вид и начать работать.

— Если бы мы при покупке хутора пригласили профессиональных строителей, они бы точно нас отговорили, — смеются ребята. — Наше незнание дела нам помогло. Можно часто услышать такие истории, когда люди классно стартуют с каким-то бизнесом, а потом объясняют свой успех тем, что ни в чем не разбирались, поэтому не видели препятствий.

Деревенский дом, баня, чан на открытом воздухе, места для отдыха, небольшое озерцо создают свой вайб, который ребята называют «деревенским шиком». Название «Типидом» дали хутору от палатки типи, которую раньше Олег использовал для выездов на природу. Это слово в переводе с языка одного из индейских племен означает «место, дом для жизни».

— Это понятие мы вложили и в наш хутор. Здесь мы живем так, как люди всегда жили — в единении с природой. Наш вайб — не про тусовки, а про возможность уединиться с любимыми, со своей семьей, провести время в тишине и спокойствии, подышать свежим воздухом, вкусно поесть, порадовать себя полезными для здоровья процедурами.

«Знал бы, не начинал бы»

Сколько еще денег пришлось потратить на обустройство хутора, уже не посчитать, сюда вкладывалась каждая свободная копейка. Но бригаду профессиональных строителей ребята не потянули бы, поэтому Олег практически всю работу делал своими руками.

— Работал на энтузиазме. Помню, с женой Мартой приехали в первые дни на хутор — такие счастливые, радостные. Дом с полуоторванными досками, печка разрушена, второй этаж облюбовали голуби — картина так себе. Но мы бросились все чистить, убирать. Тогда еще и воды на хуторе не было, только электричество, — рассказывает Олег. — Сейчас понимаю: если бы я знал, сколько всего нужно сделать, то не начинал бы.

Первая серьезная проблема, с которой столкнулся Олег, — невозможность найти поблизости людей, которые могут помочь со стройкой. В итоге пришлось приглашать специалистов из Минска и Бреста.

Собственный опыт в строительстве — абсолютный ноль.

Поэтому YouTube в помощь, а иногда подсказки друзей и знакомых. Спасало только то, что стиль хутора — простой, деревенский, без изысков.

Дом пришлось полностью разобрать до сруба: убрать наружную и внутреннюю облицовку, стены, печку. Затем все доски чистили, шлифовали, обрабатывали, красили — и прибивали снова.

В это же время Олег продолжал работать в Минске.

— График у меня был такой: неделя работа — неделя выходные. Пока мои коллеги отдыхали, я мчался на хутор и вкалывал каждый день с пяти утра до полуночи. Пришлось взяться по-серьезному. Я понимал, что чем дольше строишь, тем больше денег уходит. Одна дорога из Минска и обратно — а это около 500 километров — чего стоит!.. Плюс все эти поездки за стройматериалами, доставки из города. К тому же энтузиазм мог иссякнуть, поэтому я торопился.

Через пару недель после начала работ Олег осознал, что все двигается очень медленно и тяжело.

А тут и люди вокруг — родственники, друзья, строители — стали высказывать свои мнения… Основной посыл: «Ну, ребята, вы и влипли».

— Если начинать куда-то двигаться, оценивая все умом, то будешь думать: «А зачем люди на этот хутор поедут? И вообще, дом старый… И столько всего в это надо вкладывать». Мне на тот момент было 33 года — сил, энергии полно. И я понимал, что должен попытаться что-то сделать, даже если ничего не получится. Кстати, в то время я мог за день съесть одну тарелку «Роллтона» с котлетой или куском сала — и трудиться без остановки. Хватало энергии, на себя можно было немного подзабить. Помимо энергии, важна дисциплина.

По выходным все идут гулять, сидят по кафешкам, ресторанчикам — а я работаю, не поднимая головы. И до сих пор так. Сейчас еще устроился на местную ферму, чтобы изучить тему сельского хозяйства — мы в нее планируем двигаться. Получается, что я либо принимаю гостей, либо строю, либо еще буду работать на ферме. Я 24/7 живу своим делом, и оно потихоньку начинает получаться. Причем так было не сразу.

Олегу пришлось отказаться не только от городских развлечений. Он пересел с BMW на Volkswagen, продал свой мотоцикл — все ради того, чтобы стартануть со своим делом.

Чек растет за счет дополнительных услуг

Запустились ребята в марте 2023 года. Бизнес строится вокруг бани и процедуры парения. В дополнение — отдых, проживание, питание, возможность порыбачить и провести время на природе. В первые месяцы на хутор приезжали в основном друзья и давние клиенты Олега. Соцсети еще работали слабо: не было ни фото, ни отзывов.

Однако уже через полгода бизнес начал давать отдачу: свои деньги вкладывать перестали, а для развития использовали то, что зарабатывали.

Средний чек на двоих — 350—500 рублей за три часа парения. Если брать максимальный набор, сюда войдут услуги пар-мастера, массаж, чан с горячей водой, скрабирование.

— Мы ориентируемся на средние цены по Беларуси. Классическое индивидуальное парение обходится в 150 рублей за час. За счет дополнительных услуг чек растет. Например, если заказывать чан, это еще 100—150 рублей.

— На какую аудиторию ориентированы такие услуги?

— Основной запрос наших клиентов — как получить больше энергии, как восстановить силы. Сегодня баня стала инструментом для людей, испытывающих серьезные физические и психологические нагрузки, чтобы перезагрузиться, выдохнуть, расслабиться, забыть обо всем и побыть в тишине, наедине с собой.

Около 90% клиентов — это бизнесмены или люди с высоким достатком, например айтишники. И еще одно важное отличие — любовь к природе, сельскому быту, простым развлечениям и натуральной еде.

Если сначала на хутор приезжали в основном из Минска, то сейчас 60% — это гродненцы, 30% — минчане, а остальные — жители близлежащих населенных пунктов.

В баню люди приезжают в течение всего года. Но если летом поток есть и в будни, то в холодное время — в основном в выходные. Здесь сказывается то, что хутор находится в лесу, вечером в будний день мало кто поедет.

— Какие у вас постоянные расходы?

— Газ к хутору не подведен, поэтому все отапливается электричеством. Платеж за месяц — в среднем 400—500 рублей. Отдельная статья расходов — дрова. Ими топят печь в бане и в доме, греют воду в чане, используют в костровой и мангальной зоне. Машина дров — около 500 рублей, ее хватает на пару месяцев.

На поддержание территории в порядке (обкос травы) уходит около 200 рублей, еще около 700 рублей в месяц — уборка после каждой компании. Плюс надо восполнять запас расходников: полотенец, шапочек и тапочек, посуды и тому подобного.

Итого расходы — около 1500 рублей в месяц.

Сейчас большинство клиентов узнают о хуторе из Instagram. Правда, в этом году в этой соцсети сильно подорожала реклама. Олег вспоминает, что еще год назад отдавали около $150, сейчас — $250. Поэтому ребята осваивают и другие площадки (YouTube, TikTok), чтобы получать органический трафик.

Есть постоянные клиенты. Многие компании собираются раз в год, и это уже становится традицией. Бывает, что человек приезжает каждый месяц. Но в целом раз за сезон — это нормальная периодичность для тех, кто уже знает это место.

— Банный туризм предполагает, что людям интересно съездить в одну баню, потом в другую, в третью. И мы своим клиентам рассказываем о других местах, рекомендуем. Сегодня рынок еще не настолько развит, чтобы бани конкурировали между собой за клиента. Предложений много. Но сейчас все работают друг на друга: чем больше люди узнают, что такое парение, тем больше клиентов у нас появляется. И хотя эта тема в Беларуси развивается уже лет пять, многие после процедуры говорят, что в первый раз такое попробовали.

«Людям старой закалки здесь холодно»

Заходим в баню и смотрим, как здесь все устроено. Секрет — в простоте.

— В бане самое главное — это технология. Из основного — сам сруб. Если предбанник сделан из досок, то баня — только сруб, без всякой облицовки и утеплителя. Иначе мы получим «термос», который быстро начинает гнить. И через год люди в такой бане уже не оздоравливаются, а портят себе здоровье, потому что дышат гнилью, плесенью. Чем проще, тем здоровее, — объясняет Олег.

Традиционная древесина для сруба — сосна, ель. Конопатить щели можно и мхом: это органично, экологично и очень дешево. Ребята для этих целей выбрали лен. А в самом низу оставили щели — для проветривания.

И вот еще одно преимущество бани из цельных бревен: даже при высокой температуре древесина остается теплой, к ней можно прислониться телом. Это не вагонка, которая сильно нагревается и сжигает кислород. Температура в правильной бане — 50—60 градусов, поясняет Олег. Причем основное тепло — вверху. На полке, где лежит человек, около 30—40 градусов. А из щелей внизу поступает свежий воздух, чтобы легко дышалось.

— В таком состоянии человек может находиться достаточно долго. Здесь не жарко, хватает свежего воздуха. Горячий воздух не обжигает. Постепенно человек согревается, тепло доходит до суставов — и это в плавном режиме, не сбивая сердечного ритма. Важный момент — окно в бане. Если человеку стало тяжело дышать, пар-мастер должен открыть окошко и добавить свежего воздуха.

Обязательно используются разные ароматные травы.

Они имеют сильное лечебное воздействие на организм человека, поэтому отдельные травы нужно применять осторожно. Например, зверобой может навредить при сердечной недостаточности. Из нейтральных, подходящих практически всем, — донник, полынь, пижма. Веники в основном из березы и дуба, нашего и канадского. В веник можно добавить крапиву, веточку полыни и осины. А еще пар-мастер советует держать в бане кусочки ткани, пропитанные прополисом. Этот продукт пчеловодства считается самым сильным в мире природным антибиотиком, им очень полезно дышать.

Человек, который управляет в бане паром, понимает физиологию и анатомию человека. Он умеет работать веником, круговыми движениями нагнетая тепло сверху.

— В парном пространстве я начинаю с легких движений, полуконтактных или вообще бесконтактных, чтобы тело согревалось. Потом перехожу на более серьезные техники: полный контакт, проминание. Спокойно работаю с мышцами, уделяя внимание спазмам, затвердениям. И с человеком держу обратную связь, чтобы определить точки, на которые необходимо воздействовать более активно. Каждого клиента парю по-разному — просто чувствую его состояние и в потоке следую за ним. Этот опыт приходит, когда отпаришь несколько сотен человек. К этому подключаем водные процедуры. Можно выйти отдохнуть, восполнить водный баланс, посидеть в чане.

Для тех, кто любит погорячее, пар-мастер в конце парения может добавить пару. Но в целом 60 градусов — это идеальная температура для русской бани.

— Я несколько раз привозил на хутор своих друзей, людей старой закалки. И они сразу относились к такой бане с большим скепсисом, потому что для них здесь непривычно холодно, — рассказывает Саша. — Но после часа парения они выходили счастливые, в полном шоке. Говорили: «Так вот как оно должно быть».

Многие привыкли, что в бане температура должна быть под сотку: посидеть и выскочить.

Непременный атрибут правильной бани — чан на дровах. Он вмещает тонну воды. С ростом популярности бань услуги по варению чанов тоже все более востребованны. Работа сложная, требования к качеству сварочных швов высокое, поскольку термонагрузка большая: это и горячая вода, и огонь печи снизу. Стоят такие чаны на рынке около $2 тыс.

Сегодня парение становится трендом, потому что баня открылась современному человеку с новой стороны. Это оздоровительные практики, которые помогают расслабиться, замедлиться, побыть наедине с собой и через физиологическое воздействие благоприятно воздействуют на психику — то, что надо.

— Наш организм вообще автономен. Это значит, что для выздоровления нам достаточно внутренних ресурсов, — объясняет Олег. — Две основные составляющие — это кроветворение и циркуляция крови по всему организму: так к органам поступают необходимые питательные вещества, кислород. В бане у человека усиливается кровообращение. Этот эффект усиливается с помощью вибраций теплого воздуха и постукивания веником. Разминая мышцы, мы убираем внутренние спайки, зажимы. За счет этого баня и является оздоровительным мероприятием. Зачастую у нас нет времени на долгие пробежки, занятия йогой и другие полезные активности. В бане мы совмещаем приятное с полезным: и отдыхаем, и улучшаем свое здоровье.

«Мы придумали простую модель 50/50»

Ниша, которую выбрали ребята, не самая денежная.

— В городе заработать легче. Этим и занимается Саша. Его вклад в наше дело — в основном деньги. Иногда он приезжает пожить деревенской жизнью и с радостью помогает, если есть время. А я выбрал деревню, потому что мне хочется душевного покоя, я люблю природу, землю и хочу двигаться в этом направлении. На этом можно заработать, но это большой труд.

Друзья учли опыт предыдущего совместного бизнеса и оформили все по-простому — и по справедливости.

Саша является инвестором, и участок с баней и всеми постройками оформлен на него как владельца агроусадьбы. Олег управляет ею по генеральной доверенности. Недавно был куплен второй участок, сейчас здесь строится второй дом (залит фундамент, куплен сруб) — это собственность Олега.

— Мы придумали простую модель 50/50. У каждого своя земля. И это гарантия, что никто не захочет уйти от такого партнерства. Например, я бы мог встать на ноги и в какой-то момент сказать: «Зачем мне инвестор?» Или Саша захотел бы выйти из бизнеса. В жизни всякое бывает, и лучше продумать линии безопасности, чтобы и мысли какой-то не возникло. Мы спокойно работаем, и это не влияет на наши дружеские отношения. В сделке важна справедливость.

Я каждое утро просыпаюсь с мыслью, что я работаю не на кого-то, а на себя.

И для Саши важно, чтобы наше дело развивалось. Доходы мы делим пополам.

Но текущее положение дел — это тоже промежуточный этап. Сейчас ребята выстраивают систему, бизнес-процессы, изучают тему сельского хозяйства, чтобы в нее двигаться. Есть планы на перспективу. Когда все заработает, Олег рассчитывает передать свои функции наемному сотруднику. Но пока он проходит этот путь сам — от заливки фундамента дома до выстраивания полноценного бизнеса.

— Я здесь живу, радуюсь, иногда «умираю». Сложностей немало. С женой вижусь два дня в неделю. Бо́льшую часть времени я тружусь на земле, в уединении, вдали от городских увеселений.

Не так легко после 30 лет городской жизни научиться жить на хуторе в лесу.

Но я знаю, ради чего все это. Недавно услышал фразу: «Жить, работая на кого-то, трудно. Иметь свое дело тоже трудно. Каждый выбирает свое «трудно». Успех не приходит сразу. Единственное, что позволяет не сдаться, — это делать то, что нравится, от чего получаешь удовольствие.

